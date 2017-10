Storie di paura al Monastero

Pedalando da Tradate a Caronno Corbellaro, Torba e Castelseprio

Il Monastero di Torba a Gornate Olona, il Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano immerso nei boschi del parco archeologico di Castelseprio dichiarato Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco farà da cornice alla notte più spaventosa dell’anno. Martedì 31 ottobre 2017, verranno svelate le storie e i racconti più oscuri di questo affascinante luogo millenario, attraverso due percorsi differenti, uno nel pomeriggio previsto per i bambini e uno per gli adulti, al calar della sera.

Alle ore 14.30, i più piccoli accompagnati da una guida, troveranno sparse per il monastero pagine scritte in prima persona e lasciate da chi è passato nel corso degli anni che per l’occasione ha deciso di raccontare la sua vita: la storia di Aliberga, che condurrà i bambini al suo ritratto e al sepolcreto delle monache, le storie di Wideram, guerriero longobardo e del suo fedele cavallo, di Calpurnia e di una dama sconosciuta che tiene in mano una candela. Si potranno così esplorare stili di vita, abitudini, paure e credenze del lontano passato.

Dalle ore 19.30, i visitatori affronteranno il percorso fra gli ambienti di Torba accompagnati da due guide che racconteranno la storia da punti di vista continuamente intrecciati: da un lato le credenze, la tradizione orale e il folklore e dall’altro la ricerca scientifica, l’archeologia, l’analisi razionale. L’intreccio di visioni differenti, competenze e spunti restituisce il fascino, la complessità e la ricchezza di un luogo unico come il Monastero di Torba.

Per coloro che lo desiderano, la serata si concluderà con una speciale cena presso il ristorante interno “La Cucina del Sole”, su prenotazione.

Giorno e orario: martedì 31 ottobre 2017, dalle ore 14,30

Ingresso pomeriggio bambini: Intero: € 7; Iscritti FAI: € 4;

Ingresso accompagnatori pomeriggio: Intero: 6,50€ Iscritti FAI: gratuito

Ingresso sera e visita: Intero 8 € Iscritti FAI: 4 €

Ingresso sera, visita e cena: Intero 35 € Iscritti FAI: 28 €

Informazioni e prenotazioni: Monastero di Torba, tel. 0331.820301; 328 8377206

faitorba@fondoambiente.it

Per maggiori informazioni sul FAI e sul Monastero di Torba: www.fondoambiente.it