Storie di scuola: incontro organizzato dalle famiglie adottive

ipc falcone apertura

Incontri di storie differenti per una scuola inclusiva. Si svolgerà presso l’Istituto Superiore “G. Falcone” di Gallarate, venerdì, 3 novembre, dalle ore 16.00-19.00 l’incontro organizzato dall’Associazione Famiglie Adottive Insieme per la Vita Onlus (AFAIV) con sede in Arcisate (VA), in collaborazione con l’Istituto Superiore “G. Falcone” di Gallarate e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ambito Territoriale di Varese.

Il seminario ha l’obiettivo di approfondire le molte storie differenti che si incontrano nelle scuole, tra cui quelle degli alunni che sono stati adottati, ma non solo. La narrazione di sé, dei propri vissuti, è lo strumento attraverso cui ogni individuo viene riconosciuto nella sua specificità, valorizzato e compreso nelle sue necessità.

Il seminario è aperto a Dirigenti Scolastici, Referenti per le Adozioni degli istituti di ogni ordine e grado, docenti tutti, genitori (non solo adottivi), operatori dei servizi educativi comunali, operatori dei servizi che si occupano di adozione.

L’introduzione è a cura di Marina Bianchi, Dirigente dell’I.S. “G. Falcone”, Claudio Merletti, Dirigente USR.Lo AT Varese, Paola Benetti, Referente Adozione USR.Lo AT Varese, Antonella Miozzo, Presidente Afaiv. Relatrici saranno Elisabetta Magrì, Docente, Referente Adozione presso l’IC è Bisuschio e responsabile settore scuola Afaiv, e Monica Nobile, Psicopedagogista esperta sulla tematica del seminario.

La partecipazione è gratuita; è richiesta l’iscrizione entro le ore 12.00 del 2 novembre 2017, compilando il modulo al seguente link:

https://goo.gl/forms/ZlRkyaXQGl5nZD893