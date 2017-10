“Storie in tasca”, il festival di narrazione torna a Besozzo

Tempo libero generica

Sul palcoscenico della sala mostre del Comune di Besozzo torna l’ormai consolidato appuntamento di metà ottobre con “Storie in tasca – Festival Internazionale di Narrazione”.

Stimolata dal successo di pubblico delle precedenti manifestazioni, questa sesta edizione porterà in scena, per tre sere consecutive (13,14 e 15 ottobre) vari spettacoli in lingua inglese e italiana tutti ad ingresso libero.

La manifestazione vedrà avvicendarsi , che non mancheranno di “rapire” il pubblico per trasportarlo in una dimensione di immaginazione, mistero, divertimento e grandi emozioni.

Domenica, nel tardo pomeriggio, protagonisti saranno alcuni appassionati all’Arte del Racconto che, dopo aver seguito un percorso di formazione, si diletteranno con sentimento ed entusiasmo sul palcoscenico di Storie In Tasca portando ciascuno un proprio racconto.

Il festival è organizzato dall’associazione Club teatro del CCR di Ispra col patrocinio del Comune di Besozzo e il fondamentale supporto di sponsor quali l’Hotel Europa di Ispra e la Pro-Loco di Besozzo.

Il dettaglio del programma di STORIE IN TASCA:

Venerdì, 13 ottobre:

ore 20:30 Apertura Festival

ore 21: Maria Olivero e Alice Salvoldi, Still My Heart Beats (in inglese)

ore 22: Mike Forbes, Tales of Wisdom (in inglese)

Sabato, 14 ottobre:

ore 21:00 Teatro Trabagai, Stornelli Infernali

ore 22:00 Carlo Gallo, BOLLARI Memorie dallo Jonio

Domenica, 15 ottobre:

ore 18:45 Narratori EurArt, Quattro Storie in Tasca

ore 19:30 Aperitivo

ore 20:00 Silvano Melia, Aguanciaguancia

Per maggiori informazioni su spettacoli e artisti visitate il sito www.storieintasca.it