Le strade chiuse per la Tre Valli 2017

Tre Valli Varesine 2016 - La gara

Un’altra giornata all’insegna del grande sport e del ciclismo internazionale.

Dopo la Gran Fondo di ieri che ha portato a Varese più di 2700 atleti, domani, martedì 3 ottobre 2017, è il giorno della Tre valli Varesine, gara che verrà trasmessa in mondovisione e sarà visibile da oltre settantacinque Paesi, compresa l’Oceania.

La 97^ Tre Valli Varesine attraverserà il territorio comunale di Varese a partire dalle ore 13.30 (le strade chiuderanno un’ora prima, intorno alle 12.30) e fino al momento del traguardo previsto in via Sacco tra le 16.20 e le 17.25.

Varie dai comuni

IL PERCORSO DELLA GARA CICLISTICA

LA CRONOTABELLA

Il percorso varesino della Tre Valli e le strade chiuse in territorio del Comune di Varese:

Ingresso a Varese dalle ore 13.30 (le strade chiuderanno un’ora prima circa, intorno alle 12.30)

Motta Rossa – Rasa – Fogliaro – STRETTOIA – Via Virgilio – S.Ambrogio – Piazza Milite Ignoto – – S. Ambrogio – Viale Aguggiari – Vai Manin – Via Bolchini – Via Caracciolo – Via Sanvito – Via Campigli – Via XXV Aprile – Via Sanvito – Via Sacco.

Inizio 1° giro Via Marcobi dalle ore 13.45

P.za Monte Grappa – Via Marcobi – Via G. Veratti – V.le Aguggiari – Via Montello – Via Marzorati – Largo Unicef Via Crispi – Via Castoldi – Via Sanvito – Via Piemonte – Via Giordani – Largo Della Pesa – Via Valle Luna – Via Mulino – Via Vigevano – Via Macchi – Via Dezza – Bobbiate P.za Bossi Via Daverio rotonda COOP contromano – Via Trentini – Via Ghiringhelli – P.za Libertà Via 25 Aprile – Via Sanvito. Fine 1° giro Via Sacco. Il percorso indicato si ripeterà per 7 giri.

Inizio 8° giro: Via Marcobi – P.za Monte Grappa – Via Marcobi – Via G. Veratti – V.le Aguggiari – Via Montello – Via Marzorati – Largo Unicef Via Crispi – Via Castoldi – VARESE Via Sacco fine 8° giro. Lo stesso percorso si ripeterà per il 9° e ultimo giro.

Fine gara in via Sacco e premiazione dalle ore 16.30 alle 17.25.

Te Valli Varesine, come varia la circolazione degli autobus

Tre Valli Varesine: quali scuole saranno aperte e quali chiuse

È stata inoltre pubblicata l’ordinanza che regolerà le attività delle scuole di Varese in occasione del passaggio della corsa ciclistica. Dopo i costanti confronti con il Prefetto e il tavolo per la sicurezza delle ultime settimane si è deciso di ridurre al minimo i disagi per la popolazione ed eliminare il maggior numero di fattori di rischio per la sicurezza dei cittadini e in particolare per gli studenti. Per questi motivi è stato comunque deciso di tenere aperte il maggior numero di scuole varesine (vedi qui) mentre per ragioni di sicurezza è stata decisa la chiusura solo delle scuole che saranno interessate dal passaggio della gara ciclistica e questo perché il passaggio dei corridori coincide con l’uscita da scuola dei ragazzi.

Per quanto riguarda gli asili nido e le scuole dell’infanzia resteranno quasi tutte aperte e per alcune, a causa del passaggi della corsa in orario di uscita da scuola, sarà consentita l’uscita solo dopo le 14.30. Le uniche scuole primarie e secondarie che saranno interessate dalla chiusura sono quelle coinvolte dal passaggio diretto della corsa.

Per quanto riguarda le scuole superiori, per evitare i disguidi degli anni scorsi che costringevano diversi studenti a stare in giro per la città fino a tardo pomeriggio, gli istituti sospenderanno le lezioni (escluso CFP della Provincia). Infatti il 3 ottobre diverse linee del trasporto pubblico non svolgeranno regolare servizio a partire da metà mattina e questo potrebbe causare la difficoltà per gli studenti di ritornare a casa dopo la scuola, con evidenti problemi anche per la sicurezza dei ragazzi stessi.