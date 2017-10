Strade e infrastrutture, dalla Regione 47,6 milioni

regione lombardia foto apertura

La Giunta regionale lombarda, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Mobilita’, ha approvato l’elenco degli interventi di messa in sicurezza sulle strade che beneficeranno dello stanziamento di 47,6 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, cosi’ come previsto dal ‘Patto per la Lombardia’.

8 MILIARDI PER LE INFRASTRUTTURE

“Il Patto – ha ricordato l’assessore – vale quasi 11 miliardi di euro, di cui 8 destinati alle infrastrutture. Le risorse consentiranno di chiudere interventi in tutte le province su autostrade, ferrovie con la relativa messa in sicurezza dei passaggi a livello piu’ pericolosi, metropolitane e per la messa in sicurezza delle grandi opere viarie”.

SPICCANO INTERVENTI A VERDELLO E PONTE DELLA BECCA

“La delibera approvata – ha continuato l’assessore – va ad incidere proprio su queste ultime e in particolare su diverse opere attese da tempo. Penso alla variante di Verdello in provincia di Bergamo che, in questa prima fase, potraà beneficiare di 5 milioni di euro, che diventeranno 8 con un prossimo stanziamento. Di grande importanza anche gli 800.000 euro per il documento di fattibilità per il Ponte della Becca in provincia di Pavia e i 3 milioni per il Ponte di Casalmaggiore (CR) chiuso al traffico dal 7 settembre e i fondi per la messa in sicurezza della Milano-Meda”.

“Avevamo promesso – ha concluso l’assessore – di essere concretamente vicino a Province e Comuni che hanno lavorato per un anno al nostro fianco per individuare gli interventi prioritari. E oggi possiamo dire di aver raggiunto un traguardo molto importante”.