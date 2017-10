Street Food, “un passo avanti per la città”

Claudia Mazzetti

«E’ stato fatto un passo avanti e perciò voglio guardare il bicchiere mezzo pieno». Claudia Mazzetti, assessore alla Attività produttive, stila un primo bilancio relativo alla ricaduta sul commercio cittadino nella tre giorni del secondo Urban Street Food.

«Venerdì insieme a Naga e Ascom abbiamo promosso “Gallarate città aperta”, la nostra notte bianca, invitando gli esercenti del centro storico a tenere alzate le saracinesche. L’idea era quella di approfittare delle migliaia di persone che sarebbero arrivate, mettendo in bella mostra la propria merce. Di gente ne è arrivata davvero tanta, come l’anno scorso se non di più, e chi ha raccolto il nostro invito credo proprio sia rimasto soddisfatto. Il riscontro positivo deve andare oltre l’incasso della singola serata: si trattava di un’occasione per fare vedere il nostro salotto buono nel suo massimo splendore, per invogliare i non gallaratesi a tornare. Mi dispiace che non tutti abbiano approfittato dell’opportunità e contemporaneamente si congratulo con chi ha creduto nell’iniziativa».

L’esponente della giunta di centrodestra ringrazia il Naga e in particolare il suo presidente Luca Filiberti: «Come sempre si è rimboccato le maniche lavorando in prima persona alla buona riuscita della manifestazione». Un secondo ringraziamento va agli agenti della polizia locale «grazie ai quali la chiusura delle strade e l’inversione di alcuni sensi di marcia non hanno creato problemi alla circolazione dei mezzi».

Infine uno sguardo al futuro: «Il mio assessorato e il Distretto urbano del commercio che presiedo, continueranno a promuovere direttamente e indirettamente ogni tipo di iniziativa in grado di richiamare persone. Il nostro solo e unico scopo è fare vivere Gallarate e rilanciare il commercio cittadino. A chi nell’ultimo fine settimana si è messo in gioco dico di continuare a farlo; a chi è rimasto un passo indietro dico invece di uscire dal proprio guscio perché tutti insieme siamo più forti».