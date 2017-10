Stupore e meraviglia per la stagione teatrale del San Giovanni Bosco

Foto varie

Recuperare lo stupore è l’obiettivo della stagione teatrale 2017/2018 del teatro San Giovanni Bosco di via Bergamo e dei Viandantiteatranti che, quest’anno, cureranno il calendario degli spettacoli.

Cos’è lo stupore? Che cosa lo provoca? Da quanto non lo proviamo? Sono solo alcune delle domande a cui vogliono dare risposta con 6 spettacoli (e 10 alzate di sipario) della Stagione di Teatro Contemporaneo.Lo stupore – dicono – sarà per noi una stella polare, l’emozione-base del viandante, una guida silenziosa per porre il primo mattone di un’educazione alla meraviglia. Qui trovate la stagione teatrale

La meraviglia sarà invece la guida della Stagione per bambini e famiglie con 6 spettacoli dedicati a bambini in età prescolare e scolare. I bambini hanno il desiderio di ricercare e di nutrirsi del nuovo, della scoperta che spinge verso l’esplorazione e perciò promuove l’autonomia. Per i bambini la crescita passa attraverso il nutrirsi di meraviglia. E i genitori? Meraviglia e stupore sono condizioni che si possono rinnovare contattando in qualsiasi momento il nostro bambino interiore che abita un tempo solo da rispolverare. Qui trovate la stagione teatrale per bambini e famiglie

INFO BIGLIETTI E COSTI

STAGIONE DI TEATRO CONTEMPORANEO

Intero: euro 12

Ridotto (Scuole di teatro, Over 65, Under 26): euro 10

Ridottissimo (Under 12): euro 5

Abbonamento 6 spettacoli: euro 50

Per prenotazioni: prenotazioni@viandantiteatranti.it oppure su EVENTBRITE

STAGIONE PER BAMBINI E FAMIGLIE

Biglietto unico sia per bambini che per adulti euro 3

Data la natura popolarissima del biglietto, non è prevista alcuna formula di abbonamento.

I biglietti si ritirano direttamente al botteghino il giorno dello spettacolo.

Non è richiesta la prenotazione per la Stagione per Bambini e Famiglie.