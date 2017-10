Su Instagram con “micro” luoghi e grandi idee

Scopriamo un’altra realtà tutta varesina. Questa settimana il nostro account Instragram sarà gestito da Varese.microvalorizzazione del quotidiano, un collettivo di ragazzi e ragazze con l’obiettivo di osservare, scoprire e vivere ciò che li circonda. Per una settimana ci porteranno nel loro mando, fatto di “micro” luoghi e grandi idee.

Varese.microvalorizzazione del quotidiano, chi sono

Ciao a tutti! Per una settimana grazie a #convaresenews vi racconteremo @varese.microvalorizzazione del quotidiano. Siamo un collettivo di giovani professionisti e cittadini under 35 con competenze e passioni diverse in bilico tra un presente di scarse possibilità ed un futuro ricco di incertezze che cerca di vivere in prima linea il proprio quotidiano caricandolo di senso.

Tutto è partito 2 anni fa con un evento estemporaneo (e delle idee in testa) in una notte di una calda estate a Biumo Superiore. Grazie agli artisti Emiliano Candida (chitarra), Luca Daddino (recitazione) e @mmvverdi (suoni e rumori) che hanno recitato e musicato “Le città invisibili” di Italo Calvino, abbiamo ri-abitato un luogo dimenticato: il percorso pedonale sotto villa Ponti che collega Biumo Inf. con Biumo Sup. Perchè le città invisibili? Perchè noi cittadini, come Kublai Khan, non conosciamo il nostro impero, la città in cui abitiamo. VA’rese ha l’ambizione di diventare il nostro Marco Polo.

#CONVARESENEWS

Questo progetto è iniziato nel gennaio del 2016 e si chiama #conVareseNews. Abbiamo deciso di affidare il nostro account ad una persona diversa, ogni settimana. La prima ad aver partecipato al nostro progetto è stata Anna Prandoni, direttrice dell’Accademia Gualtiero Marchesi. Poi abbiamo continuato con l’Università Insubria, l’Università Liuc ma anche con Villa Panza, Villa Della Porta Bozzolo e il Monastero di Torba. Abbiamo fatto un “giro” in Valcuvia con Federico e uno ad Edimburgo con Marina. Vittoria ci ha portato a Siena, Marta a Milano, Rossana in Canada. Ma questi sono alcuni dei nostri protagonisti: in questi mesi sono tante le persone o le realtà che ci hanno raccontato il loro mondo tramite la fotografia. Ogni settimana è un’avventura diversa.

Ecco chi ha partecipato al nostro progetto, clicca qui.