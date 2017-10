Sua maestà la castagna

Eventi

Fine settimana autunnale da vivere tra sagre e castagnate nelle piazze, ecco gli appuntamenti in provincia

Meteo – Fine settimana di bel tempo. Sabato prosegue soleggiato e mite per la stagione con solo qualche banco di nebbia durante la notte in dissoluzione al mattino e leggera foschia sulla pianura. Temperature stazionarie o in lieve rialzo. Particolarmente mite in montagna. Domenica ben soleggiato e molto mite per la stagione. Zero termico sulle Alpi ancora verso 4200m. Durante la notte foschie e banchi di nebbia sui luoghi umidi in rapida dissoluzione al levar del sole. – Il Centro Geofisico Prealpino

CASTAGNATE, ZUCCHE, SAGRE E FESTE

Sacro Monte - Sabato e domenica iniziativa scoprendo Casa Museo Lodovico Pogliaghi, visita guidata nell’ambito del progetto Cult City in Lombardia alle 15. Alla scoperta della ricca collezione d’arte dello scultore Lodovico Pogliaghi, attraverso le sale della sua eclettica Casa Museo immersa in un rigoglioso giardino al Sacro Monte di Varese. Costo: 3 € biglietto ridotto d’ingresso. Ritrovo presso il luogo di visita. Prenotazione obbligatoria: cell. 328 8377206 o via mail info@archeologistics.it.

Varese – Domenica c’è il mercato dell’Insubria, mercato per produttori agricoli, artigiani dolciari e della panificazione, dalle ore 9.00 alle ore 19.30 in corso Matteotti e Via Marconi. Prodotti tipici e delizie per il palato: tra i prodotti la Formaggella del Luinese, il miele varesino e gli asparagi di Cantello.

Varese - Domenica ci sono le celebrazione del 73° Anniversario dell’Ottobre di sangue Varesino dalle ore 9.30. Programma: ore 9.45, Arco Mera – piazza San Vittore, deposizione di corona di alloro; corteo da Arco Mera a Largo Resistenza, dove avrà inizio la cerimonia ufficiale. Alle ore 10.00 intervento del Sindaco di Varese Davide Galimberti. Accompagnerà la cerimonia la banda musicale “Giuseppe Verdi” di Capolago. In caso di pioggia, la cerimonia ufficiale avrà luogo presso la Sala Montanari via dei Bersaglieri, 1.

Varese – Sabato 14 ottobre appuntamento “Io non rischio”, punto informativo ed eventi della campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile. Dalle 9.00 alle 17.30 in pizza Monte Grappa, piazza della Repubblica, piazza XX Settembre. Per informazioni: Provincia di Varese, Settore Protezione Civile, tel. 0332. 867936, 0332.867902 – www.iononrischio.it.

Velate, Varese – La castagnata è a Velate domenica 15 ottobre, ma la festa comincia sabato 14. Non solo castagne e vin brulè, ma anche un fornitissimo banco gastronomico, sarà aperto domenica 15 ottobre all’Oratorio, dalle ore 12 per pranzi e merende, anche con posti al coperto e fino a esaurimento scorte. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza al missionario velatese in Guinea Bissau Alberto Zamberletti. – Tutto il programma

Casciago – Castagnata con la Pro Loco di Casciago al Parco Giochi di via Pascoli.

Appuntamento domenica 15 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 17.30 per un momento di festa da passare insieme divertendosi.

Campo dei Fiori - Esauriti i posti per la visita guidata in programma sabato e domenica all’interno del Grand Hotel Campo dei Fiori organizzata dal Gruppo Giovani Fai Varese - Tutto il programma

Mustonate - Domenica 15 ottobre, dalle 15 alle 19, presso l’area verde dell’Emporio dei Piaceri Campestri, si svolgerà la Grande Castagnata 2017 (le castagne verranno servite fino alle ore 17). Per l’occasione verrà preparato gelato artigianale al gusto castagna e al gusto marron glacé, verrà servito vino rosso locale, cioccolata calda e sono previste degustazioni di distillati Rossi d’Angera. – Tutto il programma

Casalzuigno – A Villa Della Porta Bozzolo torna il Gran galà dell’aia. Sabato 14 e domenica 15 ottobre, dalle 10 alle 18 si potranno scoprire e osservare da vicino varie razze di conigli, che sempre più di frequente i bambini che vivono in città imparano a conoscere soltanto attraverso i libri. Durante le giornate esperti allevatori saranno a disposizione dei visitatori per spiegare e accompagnare gli ospiti alla scoperta degli esemplari in mostra. Tanti i laboratori previsti, giochi per i bambini, mostre e incontri – Tutto il programma

Porto Valtravaglia - Una serata per presentare il progetto di restauro dell’antico Battistero di Domo. La serata, con ingresso libero, è stata fissata per sabato 14 ottobre al salone parrocchiale di Porto Valtravaglia sito nella “ex casa degli angeli” in Via Roma (a fianco della chiesa). - Tutto il programma

Caldana - Continua l’ottobre caldanese nella giornata di domenica, stand gastronomico attivo a pranzo, castagne e tante iniziative – Tutto il programma

Vararo, Cittiglio - Castagnata al borgo nella giornata di domenica 15 ottobre. Dalle 10 alle 18 stand gastronomico, castagne, mercatino dell’hobbistica.

Agra – Domenica 15 ottobre, si terrà la 36° edizione della Festa della Zucca di Agra. Ci sarà il mercatino con oltre 100 bancarelle, esposizioni di zucche di vario genere con la gara “Miss zucca” dove verranno premiate le zucche più belle. - Tutto il programma

Malnate – «Noi mettiamo il pane, voi portate il companatico». Un invito aperto a tutti quello per domenica 15 ottobre, quando nella corte de I Mulini di Gurone verrà inaugurato il forno comune. Dalle 12 alle 18 l’appuntamento è a Casamatta per una giornata di festa (con Legambiente e Radici) dove sarà possibile assaggiare il pane caldo, conoscere le modalità di utilizzo del forno (ma anche il progetto di riqualificazione che sta permettendo la rinascita di tutta la la corte. - Tutto il programma

Castelseprio - Sarà un weekend intenso, e all’insegna della storia, nel sito Fai del monastero di Torba: il fine settimana sarà infatti dominato dalla cena longobarda di sabato e una giornata di eventi, ma anche dalla visita di domenica, dove si potrà scoprire con mano la vita dei suoi abitanti attraverso i loro veri reperti ossei, con l’aiuto di un antropologo – Tutto il programma

Cavaria con Premezzo – Domenica 15 ottobre il paese di Cavaria con Premezzo si presenta alla popolazione con una manifestazione organizzata dalla Pro Loco. L’appuntamento è in piazza Mercato, davanti al nuovo palazzo comunale, dove ditte, negozi e fattorie mostreranno la loro attività. A mezzogiorno sarà aperto il banco gastonomico con la cutiscia, ossia lo storico e tipico “turtell” salato, presentato nella versione storica ed in quella fumè. Durante la giornata ci sarà intrattenimento per bambini ed adulti. – Tutto il programma

Induno Olona - Sabato dalle 9 nel piazzale del rione San Cassano (a metà di via Jamoretti) esordiranno le bancarelle del “Mercato della terra del Piambello”. – Tutto il programma

Induno Olona – Domenica 15 ottobre, dalle 11 alle 20, a Villa Porro Pirelli di Induno Olona, elegante dimora del ‘700 convertita in albergo di charme, si tiene ‘Sposi in villa: il tuo matrimonio da favola’. L’evento si rivolge non solo ai futuri sposi, ai professionisti e ad aziende del settore wedding che operano sul territorio varesino, ma anche a tutti coloro che vogliono cogliere l’occasione per visitare e ammirare gli ambienti esclusivi della Villa, location ideale per matrimoni da favola.- Tutto il programma

Cassano Magnago - Open Day al Castello dei Cento Tetti, una giornata dedicata agli sposi e non solo. Il 15 ottobre il Castello dei Cento Tetti di Cassano Magnago aprirà le sue porte al pubblico. Un’occasione unica per visitare il Castello dei Cento Tetti. Durante tutta la giornata saremo a vostra disposizione per aiutarvi ad organizzare al meglio il vostro evento. - Tutto il programma

Somma Lombardo – Ultimo appuntamento prima che arrivi il freddo alla comunità Anffas di Maddalena. Domenica 15 ottobre la comunità e la coop sociale Radici nel Fiume organizzano la quarta edizione di “Polenta e burattini”. Durante la giornata ci sarà la possibilità di acquistare vini, olio e succhi di frutta biologici, marmellate, miele e salse bio, oggetti in carta naturale e in ceramica Raku prodotti della cooperativa. A mezzogiorno polenta - Tutto il programma

Gallarate - L’attivissima Associazione Genitori della Scuola Don L. Milani di Moriggia domenica 15 ottobre organizza la tradizionale festa autunnale, con castagnetta e “caccia nel bosco”. – Tutto il programma

INCONTRI E LIBRI

Besozzo - Sul palcoscenico della sala mostre del Comune di Besozzo torna l’ormai consolidato appuntamento di metà ottobre con “Storie in tasca – Festival Internazionale di Narrazione”. Stimolata dal successo di pubblico delle precedenti manifestazioni, questa sesta edizione porterà in scena, per tre sere consecutive (13,14 e 15 ottobre) vari spettacoli in lingua inglese e italiana tutti ad ingresso libero. - Tutto il programma

Luino - Sarà Valerio Massimo Manfredi l’ospite di domenica 15 ottobre, alle 17, al Cinema Sociale di Luino. Un appuntamento organizzato dal Premio Chiara che porterà lo scrittore nel teatro lacustre per un incontro con il pubblico e per consegnargli il “Premio alla carriera” - Tutto il programma

Gallarate - Inizia venerdì 13 ottobre alle 17 e 30 con il giallista Maurizio De Giovanni la rassegna DuemilaLibri al Museo Maga. Alle 18 e 30 c’è Simonetta Agnello Horby, cena e sabato e domenica ancora una serie di incontri – Tutto il programma

CORI ALPINI, ORCHESTRE E FILARMONICHE

Varese - Concerto benefico “Le Arti per le Terapie” alle 21 al Teatro di Varese in piazza Repubblica. L’Orchestra Accademica organizza un concerto benefico che vedrà ospite il Maestro Johan De Meij, attualmente direttore della New York Wind Symphony” e della “Banda Sinfonica Juvenil Simon Bolivar”, nonché uno dei direttori piu’ richiesti. Per info: orchestra@accademiasaintsaens.it – www.orchestraaccademica.it.

Lavena Ponte Tresa – Un bell’appuntamento musicale è in programma sabato 14 ottobre alla Sala Polivalente di Lavena Ponte Tresa, in via Colombo (sopra il Bennet). Alle 21 il Coro Alpino Orobica e la Filarmonica Saltriese si esibiranno in concerto. – Tutto il programma

Sesto Calende - Il coro alpino sestese festeggia due grandi anniversari: i 60 anni di attività e i 90 anni del suo maestro fondatore Celestino Zonca . L’appuntamento è per sabato 14 ottobre alle 15.00 al locale La Marna di Sesto Calende. – Tutto il programma

Varese - Torna questo fine settimana l’appuntamento con “Un Fiore per i nostri Progetti”, il principale evento di sensibilizzazione e raccolta fondi di Fondazione Renato Piatti onlus, giunto quest’anno alla sua 25° edizione. Sabato 14 e domenica 15 ottobre i volontari di Fondazione Piatti e Anffas Varese, grazie al contributo di Sodexo Italia, saranno presenti in circa 40 punti tra piazze, sagrati e centri commerciali di Varese e provincia. - Tutto il programma

SPORT ED ESCURSIONI

Albizzate - Albizzate torna a correre con la Stracascine. Domenica 15 ottobre l’appuntamento è con la corsa podistica da 11 e da 5 chilometri che ogni anno, da 24 anni, si snoda nella campagna del paese attraversando panorami, luoghi caratteristici e le cascine storiche della zona rurale immersa tra Albizzate, Jerago e Sumirago. – Tutto il programma

Gallarate - Una domenica sui pedali, a Gallarate, con il Bici Day ideato da Ivan Basso, nuova tappa della campagna per la sicurezza stradale. L’appuntamento è a partire dalle 10.15 fino alle 13 della giornata del 15 ottobre, con due percorsi urbani diversi, nelle vie dentro e a ridosso del centro storico. - Tutto il programma

Luino – Domenica 15 ottobre il CAI Luino in collaborazione con la SAT (Società Alpinistica Ticinese) di Mendrisio propone una escursione nel Malcantone lungo l’itinerario del “Sentiero delle Meraviglie”. Il Sentiero delle meraviglie è un interessante percorso circolare nel Malcantone, con partenza e arrivo a Novaggio, particolarmente adatto alle famiglie. – Tutto il programma

TEATRO

Varese – Domenica al Teatro Santuccio “Le avventure di Ulisse”, alle 16, con Giovanni Ardemagni e Jane Bowie. Info e prenotazioni 393421343593, info@teatrosantuccio.it, www.teatrosantuccio.it.

Maccagno con Pino e Veddasca - “Bim Bum Bam” apre il ripario. Domenica 15 ottobre torna la rassegna per bambini organizzata dal Teatro Zattera e dall’amministrazione comunale. In scena “Pirù, Demoni e Denari” della Compagnia Walter Broggini – Tutto il programma

Uboldo – Sarà la compagnia del crivello ad aprire la Stagione Teatrale 2017/2018 del Cinema Teatro San Pio Sala della Comunità di Uboldo. In scena Sabato sera alle 21 (ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti) la commedia brillante in 3 atti di Franco Roberto “Il padre della sposa”. – Tutto il programma

Lugano – Nel fine settimana si alza il sipario sul Festival internazionale delle marionette, fra Cenerentola, gnomi e vampiri. Tre spettacoli di stili e tecniche diverse aprono al Teatro Foce di Lugano la 35ma edizione del grande appuntamento con il teatro della fantasia creato e diretto da Michel Poletti. – Tutto il programma

LA FEBBRE DEL SABATO SERA

Varese – Gli appuntamenti del fine settimana al Twiggy Cafè sono con il dj set a cura di Simon Yates e di dj Vigor e Lost & Found. Il primo sarà in scena venerdì 13 ottobre, il secondo sabato. Ingresso gratuito ad entrambe le serate - Tutto il programma

Albizzate - La stagione musicale del Circolo The Family è ripartita alla grande e anche per il fine settimana di venerdì 13 e sabato 14 ottobre presenta due appuntamenti con la musica live di qualità. Venerdì sarà la volta di Slowtide, un progetto indie e elettronico che si districa tra Milano, Torino e Novara. Sabato , direttamente dalla formazione dei Black Beat Movement, sul palco Naima Faraò e Luca Bologna – Tutto il programma

Busto Arsizio - Weekend di grande musica al Circolo Gagarin. Venerdì in programma la world music con influenze africane dei ShardAfrica, capitanati dal percussionista Stephane Ngono, sabato invece i polacchi Tides From Nebula, grandi interpreti di post-rock strumentale che portano in giro in tutto il mondo da ormai diversi anni. – Tutto il programma

Legnano – Sabato 14 ottobre, Headhunterz suonerà al Land of Freedom di Legnano per la prima tappa italiana del suo nuovo tour Comeback2hardstyle che lo porterà nei prossimi mesi sui palchi più prestigiosi d’Europa. – Tutto il programma