Successo e nuovi appuntamenti per la mostra evento “La Montagna (s)conosciuta”

Foto varie

Partenza col botto sabato scorso per la mostra evento “La montagna (s)conosciuta“. Nella corte del museo Appenzeller di via Brusa 6 a Bodio Lomnago si sono ritrovate tantissime autorità e persone, appassionate di montagna e no, mentre bambini e ragazzi, assistiti da personale qualificato, si cimentavano sulla paretina di arrampicata.

«Il valore aggiunto di questo evento – hanno detto un po’ all’unisono i numerosi Presidenti dei CAI presenti – è l’aspetto, oltre che tecnico-storico, culturale, per cui visitare la mostra è di grande interesse anche per chi non frequenta la montagna».

Questa sera, venerdì 6 ottobre alle ore 21 in biblioteca si svolgerà il primo incontro: Ottavio Brigandì parlerà della montagna “simbolo” in Dante Alighieri. Una montagna sconosciuta in un Danta Alighieri sconosciuto. Domani, sabato 7 ottobre dalle ore 15 sarà ancora possibile cimentarsi nelle arrampicate.