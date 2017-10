Sulla biblioteca il sindaco replica ai sindacati

Sulla questione della gestione della biblioteca il sindaco Galimberti non ha mandato giù la conferenza stampa della Rsu che metteva sul piatto diversi problemi. (leggi l’articolo)

Lunedì sera ha partecipato personalmente alla commissione cultura richiesta dal consigliere leghista Pinti. Proprio in apertura della seduta è stata diffusa una lettera che Galimberti ha inviato alle rappresentanze sindacali due settimane dopo le loro esternazioni.

Il sindaco ha caricato la lettera di toni forti: ad esempio ha parlato di lesione dell’immagine dell’ente in almeno due passaggi e paventato l’interessamento della magistratura. Ha inoltre parlato di stupore per le critiche della Rsu arrivando a esprimere addirittura turbamento per alcune affermazioni contenute nell’articolo di Varesenews. Il sindaco ha rimarcato con puntiglio l’espressione abuso di potere che noi intendevamo solo come una sintesi giornalistica e non letterale dei contenuti espressi dai lavoratori, tanto da averla virgolettata in un contesto non di discorso diretto e usando un condizionale che lo precedeva.

Il sindaco ha spiegato anche le azioni che intende intraprendere per migliorare il servizio, ma buona parte della discussione è stata incentrata su una frase di quell’articolo, e in una situazione quantomeno inusuale: con i lavoratori della Rsu che, presenti in commissione, e alla presenza del sindaco, sono stati chiamati a chiarire le loro frasi (sebbene le richieste venissero per buona parte dal leghista Pinti). I rappresentanti sindacali, ad ogni buon conto, hanno specificato che l’espressione abuso di potere non è stata pronunciata da loro ma hanno anche fatto presente ai consiglieri comunali il disagio di ritrovarsi in una situazione in cui veniva chiesto loro conto di frasi pronunciate, o meno, durante una conferenza stampa su istanze sindacali. E quindi, pesare le singole parole, invece di andare al cuore dei problemi, secondo i lavoratori non è stata la maniera migliore di affrontare i problemi sul piatto.

Di seguito il testo della lettera:

