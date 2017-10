Un’appassionante avventura alla scoperta dell’antico diario lasciato dal giovane Gianangelo proprietario di Villa Della Porta Bozzolo, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Casalzuigno trecento anni fa e che porterà gli ospiti sulle tracce del leggendario lupo della Valcuvia.

Mercoledì 1 novembre 2017, alle 14 e alle 16, un educatore accoglierà i bambini e leggerà la prima pagina del diario segreto scritto da Gianangelo trecento anni prima, quando era ancora bambino. Comincerà così l’avventura alla ricerca di inizi e dettagli che porteranno alla risoluzione del mistero. Ricostruendo le pagine diario, trovate sparse fra le sale, i bambini verranno a conoscenza di una leggenda diffusa in tutta la Valcuvia: ogni 300 anni un terribile lupo, feroce e spaventoso fa la sua comparsa nella valle, molti narrano che possa trattarsi addirittura di un lupo mannaro. Seguendo gli indizi e i sospetti del piccolo padrone di casa, i bambini e la guida scopriranno se la leggenda dice la verità e troveranno un incantesimo magico nascosto in biblioteca, da pronunciare ad alta voce per scacciare il ritorno del lupo.

Conclusa l’avventura i piccoli visitatori potranno partecipare a un ricco laboratorio con postazioni per giocare, un’area lettura con racconti sui lupi e sui lupi mannari, un’area disegno in cui i bambini possano rappresentare il lupo e una zona ricca di materiali di recupero per la costruzione di amuleti magici di difesa contro i lupi e tutte le cose spaventose che i bimbi vorranno scacciare.

Villa Della Porta Bozzolo

Giorni e orari: mercoledì 1 novembre 2017, alle 14 e alle 16

Ingresso: Intero: 8,50 €; Bambini (4-14 anni) 6 €; Famiglia (2 adulti + 2 bambini): 25 €; Iscritti FAI: 3 €

Per servizio bar/ristorante: La cucina di casa 348.5117534

Per informazioni e prenotazioni: 0332.624136 – 328.8377206; faibozzolo@fondoambiente.it

www.fondoambiente.it