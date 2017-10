Sversamento di idrocarburi nel Boesio

Foto varie

Verso le ore 17 di oggi, sabato 14 ottobre, nel comune di Cittiglio, in via per Mombello presso il torrente Boesio i vigili del fuoco sono intervenuti per uno sversamento nel corso d’acqua.

Alcuni passanti hanno segnalato un inquinamento presumibilmente da idrocarburi nel canale.

I vigili del fuoco, in collaborazione con la locale protezione civile, hanno posto delle panne assorbenti.

Le autorità competenti stanno accertando la fonte dell’inquinamento.