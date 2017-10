Taddeo è il nuovo presidente del Modena

Varese Calcio 1910

Da oggi, venerdì 6 ottobre, il Modena Calcio ha un nuovo proprietario: si tratta di Aldo Taddeo, imprenditore del nostro territorio che ha lasciato la presidenza del Varese lo scorso 4 settembre.

Cambia così casacca e categoria – il Modena partecipa al campionato di Serie C - l’imprenditore che era entrato nella società biancorossa neanche un anno fa – era il 18 novembre 2016 – per lasciarla all’inizio di questa stagione sportiva.

Aldo Taddeo aveva giustificato il suo addio al Varese ad inizio di settembre con una lettera nella quale spiegava: «Il progetto ha bisogno di una disciplina ferrea e presenza costante per permettere che sia sostenibile, cosa che non mi posso concedere in questo momento, avendo io deciso di mettere le mie Forze, Energie, Capacità e Risorse a disposizione delle mie aziende che prendono oggi uno nuovo percorso ancora più̀ internazionale richiedendo la mia massima attenzione».

Ora per l’ex presidente del Varese e nuovo numero uno del Modena inizia una nuova avventura che non si prospetta per nulla di facile compimento, dato che la situazione in Emilia è incandescente. Settimana scorsa il Comune non ha aperto i cancelli dello stadio per la gara di campionato, facendo così perdere la partita a tavolino, per i troppi debiti accumulati dalla società nei confronti del Comune. Se il caso dovesse ripetersi altre due volte, la Lega Calcio provvederà all’esclusione del Modena dal campionato.

Questo il comunicato ufficiale:

