Taddeo lascia il Modena, la società vicina alla radiazione

Sembra essere già finita l’esperienza di Aldo Taddeo al Modena. Dopo aver rilevato la società con gravi problemi economici, l’ex presidente del Varese ha deciso di lasciare la società emiliana, che ora è molto vicina alla radiazione.

Le ultime vicende della società gialloblu hanno visto i giocatori entrare in sciopero per il mancato saldo degli stipendi, rinunciando così a scendere in campo nella sfida prevista contro il Fano.

Il Modena, ultimo in classifica con -1 punto nel girone B di Serie C, dopo tre sconfitte a tavolino, è così a un passo dal fallimento e dalla radiazione, come confermato dal presidente di Lega Gabriele Gravina.

Aldo Taddeo ha già esposto la propria volontà di lasciare la società.