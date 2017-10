“Tagliate la ‘siepe’ di via Daverio”

La \"siepe\" di via Daverio

Egregio direttore,

in riferimento al vostro articolo

http://www.varesenews.it/2017/10/corridoio-pedonale-contro-la-sosta-selvaggia-al-classico/659206/

vi invio alcune foto scattate in via Francesco Daverio.

Gli scatti riguardano il tratto laterale a fianco della COOP di Casbeno dove da tempo palesemente la siepe tipo Pyracantha posta sulle barriere di cemento a lato della strada impedisce il passaggio sul marciapiede obbligando le persone del circondario a camminare sulla strada a repentaglio della loro sicurezza.

Allego anche

Un vostro lettore

Enzo Crenna