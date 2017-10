Taino incoronerà il prossimo campione italiano Under23

Le immagini della gara internazionale valida per la categoria under 23

La categoria Under23, nel ciclismo su strada, è la più importante ed elevata tra quelle che prevedono un limite di età, quella nella quale si possono ammirare i campioni del futuro ormai in rampa di lancio verso il professionismo.

Per questo motivo assume particolare importanza il fatto che il prossimo titolo italiano per questi atleti sarà assegnato su un traguardo della nostra provincia. Il Consiglio Federale della FCI riunito a Fossacesia (in provincia di Chieti) ha scelto la proposta avanzata dalla Cycling Sport Promotion che ha candidato Taino come sede del Campionato Italiano 2018.

La struttura del patron Mario Minervino conferma così il legame con l’amministrazione del sindaco Ghiringhelli e in generale con il centro del Basso Verbano, già sede di partenza per due anni del Trofeo Almar (valido per la Coppa delle Nazioni, appunto per under 23: allora si arrivò ad Angera) e in un caso del “Trofeo Binda”, massima classica femminile del ciclismo italiano, oltre che traguardo di diverse competizioni giovanili.

(foto in alto: la partenza del Trofeo Almar 2015; sulla destra Minervino e Ghiringhelli)

La gara per il titolo italiano si svolgerà alla fine del mese di giugno 2018 ed è facile prevedere che comprenderà, nel proprio tracciato il caratteristico Tainenberg, una salita breve ma ripida in acciottolato che ricorda i “muri” affrontati nelle “Classiche del Nord”.