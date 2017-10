Tampona un mezzo per lavori stradali in A9

Incidente stradale con ferito sull’autostrada A9.

Oggi, martedì 24 ottobre, poco prima delle 13 i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno e i mezzi del 118 (un’ambulanza e un’auto medica) sono intervenuti tra Uboldo e Saronno.

Per cause ancora in fase di accertamento un’autovettura e un veicolo per lavori stradali si sono scontrati. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario per soccorrere le persone coinvolte. Un 44enne è stato poi portato in ospedale in codice giallo (ferito ma non in immediato pericolo di vita).

Si sono registrati rallentamenti ne tratto interessato.