Tante superstar del pedale per una Tre Valli “monumento”

L'edizione 2015 vinta da Vincenzo Nibali per immagini

Una Tre Valli del genere non si vedeva da anni, e non lo diciamo per spirito di bandiera ma perché, realmente, il campo partenti (squadre e corridori) è di primissimo piano e premia la scelta della “Binda” di spostare la gara varesina a ridosso del Giro di Lombardia, l’ultima “classica monumento” della stagione ciclistica mondiale.

TREDICI WORLD TOUR

Sono ben 13 le formazioni (su 18) aderenti al World Tour – la “Serie A” del ciclismo mondiale – che si presenteranno al via di Saronno, un numero mai visto da quando l’UCI ha varato l’attuale criterio di differenziazione dei team. A questi vanno aggiunte la Nazionale Italiana diretta da Davide Cassani e i principali gruppi sportivi nazionali.

Presentazioni, gare giovanili, squadre, corridori di ciclismo in provincia di Varese

DUE CAMPIONI DEL MONDO

Rui Costa (foto Uae-Bettini)

Alla partenza non ci sarà il tre volte iridato Peter Sagan per un motivo extrasportivo: sta per diventare padre e dopo il Mondiale vinto a Bergen ha deciso di stare in zona “sala parto”. Tra i partecipanti però ci sono due suoi predecessori: il portoghese Alberto Rui Costa e il polacco Michal Kwiatkowski, vincitori dell’iride nel 2013 e nel 2014. Costa sarà il capitano del Team UAE, “Kwiat” (che ha anche una Sanremo in carniere) del Team Sky ed entrambi non arrivano a Varese solo per firmare il foglio partenti: possono ambedue fare molto bene.

L'edizione 2015 vinta da Vincenzo Nibali per immagini

NIBALI, QUINTANA, DUMOULIN, ARU: LE SUPERSTAR

Nibali vince nel 2015

Altri pezzi forti della collezione messa insieme dalla “Binda” sono i corridori che in carriera hanno vinto almeno una delle grandi corse a tappe. È prevedibile che gran parte dei tifosi sosterranno i due italiani Vincenzo Nibali (già vincitore a Varese nel 2015) e Fabio Aru, capitani rispettivamente di Bahrein Merida e di Astana (sull’ammiraglia kazaka c’è il nostro Stefano Zanini).

Altra superstar straniera è il colombiano Nairo Quintana, capitano della Movistar, vincitore di un Giro, di una Vuelta e sul podio per tre volte al Tour. Per lui l’occasione di riscattare una stagione importante ma senza quei successi che aveva programmato. Chi invece ha vinto il Giro nella scorsa primavera è Tom Dumoulin, freschissimo di maglia iridata a cronometro in Norvegia e “punta” della formazione olandese Sunweb.

Una maglia rosa anche nel passato di Damiano Cunego, il veronese della Nippo Fantini che fu anche argento al mondiale di Varese 2008 e che sta vivendo le ultime stagioni di una grande carriera (tre “Lombardia” per lui).

Tra i grandissimi del ciclismo di oggi ci sono anche Rigoberto Uran (Cannondale Drapac), secondo dietro a Froome al Tour 2017 e due volte secondo anche al Giro e Rafal Majka, bronzo a Rio 2016, che in assenza di Sagan farà da capitano della Bora Hansgrohe.

Presentazioni, gare giovanili, squadre, corridori di ciclismo in provincia di Varese

ATTENTI A QUEGLI UOMINI

Colbrelli un anno fa

L’elenco dei corridori importanti è molto lungo e va oltre i nomi che abbiamo riportato qui sopra. Tra i vincitori delle passate Tre Valli, oltre a Nibali, ci sono il campione in carica Sonny Colbrelli (Bahrein), lo svizzero Michael Albasini (Orica) e il croato Kristijan Durasek (UAE). Tra chi c’è andato vicino citiamo invece il lucano Domenico Pozzovivo (Ag2R) e il russo Sergey Firsanov (Gazprom Rusvelo).

Poi tanti altri. La Sunweb presenta Barguil, Kelderman e Matthews, la Bahrein ha Giovanni Visconti, che sabato ha vinto il Giro dell’Emilia, la Sky gareggia con Henao, Moscon e Rosa. In casa Cannondale va citato Vanmarcke (secondo a Roubaix nel 2013), nell’Astana c’è lo spagnolo LL Sanchez mentre Thibaut Pinot e Serge Pauwels sono i nomi di spicco di FDJ e Dimension Data.

VARESE C’È

Alla Tre Valli 2017 il cuore dei tifosi palpiterà anche per quattro corridori della nostra provincia. La sorpresa è il giovanissimo Alessandro Covi, classe 1998, tainese, in forza al Team Colpack under 23: per lui è arrivata la chiamata di Davide Cassani, c.t. dell’Italia, che ha varato una formazione azzurra molto giovane per la Tre Valli.

Gli altri corridori nostrani sono ben conosciuti. Con Cunego, nella Nippo Fantini, ci sarà il valceresino Ivan Santaromita, già campione d’Italia nel 2013. La Trek Segafredo, squadra di World Tour, potrebbe dare spazio a Eugenio Alafaci, passista veloce di Carnago che per tutto l’anno ha aiutato i compagni e ora è pronto ad affrontare la gara di casa con qualche possibilità (anche se il percorso è un po’ duro per le sue caratteristiche). Chi potrebbe avere buona gamba è anche Edward Ravasi, giovanissimo del Team UAE, squadra però ricca di uomini importanti.

Al poker nostrano aggiungiamo anche Simone Clarke, australiano di Melbourne che vive qui da anni e ha sposato una ragazza varesina. Per il “canguro” della Cannondale non mancherà il sostegno della gente.

IL PERCORSO

Con 193 chilometri da percorrere (per regolamento le corse come la Tre Valli non possono valicare quota 200) la gara della “Binda” può essere appetibile per molti corridori, visto che la distanza non è proibitiva. La prova si articolerà su un tratto in linea di circa 77 chilometri e dal successivo circuito cittadino in Varese da ripetere per nove volte, con arrivo in via Sacco.

La prima parte di gara si snoderà da Saronno alla Varesina per poi toccare la sponda sud del lago di Varese, dirigersi verso Varano Borghi, Ternate e Travedona. Dai laghi si passa alla Valcuvia via Besozzo con la prima salita tra Gemonio e Orino. Poi Brinzio, Motta Rossa e l’ingresso nel capoluogo.

Il circuito ricalca quello del Mondiale 2008 con la salita del Montello, ma la seconda ascesa non saranno i Ronchi, bensì quella tra la Schiranna (non sarà toccata la SP1), Bobbiate e Casbeno. Escluso un arrivo in volata di gruppo, salvo sorprese, la cosa più logica è che alla fine venga premiata una fuga, vedremo se di un drappello (come nel 2016, vinse Colbrelli) o di un singolo (2015, Nibali). Di certo il tracciato e i nomi promettono grande spettacolo.

#DIRETTAVN

La gara sarà raccontata in diretta dal nostro giornale con un liveblog attivo dai giorni precedenti. All’interno notizie, curiosità e immagini oltre alla cronaca della corsa dalla partenza all’arrivo. Per intervenire si può scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #direttavn #trevallivn su Twitter e Instagram. Per visualizzare al meglio il live CLICCATE QUI