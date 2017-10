Tanti eventi per la “Giornata delle famiglie al museo”

Il Museo Archeologico di Angera (inserita in galleria)

L’8 ottobre il museo festeggerà la Giornata delle Famiglie al Museo offrendo alle 15.00 un laboratorio gratuito dedicato alla tessitura e alle 17.30 riprenderanno le conferenze del ciclo “Nei Panni degli altri”, con un intervento della Professoressa Cristina Cattaneo dell’Università degli Studi di Milano- Facoltà di Medicina, anatomopatologa, relativo alla presenza di scheletri stranieri nel territorio lombardo in epoca antica.

Omero racconta di un antro in cui le ninfe tessevano manti purpurei su telai di pietra. Porfirio ci svela l’arcana metafora in base alla quale i telai di pietra sono gli scheletri degli uomini su cui le ninfe tessono carni purpuree, per poi rimandare le anime, con nuovi corpi, al mondo dei vivi. Un antico racconto per scoprire l’aspetto esteriore di coloro che popolavano il territorio lombardo in epoca antica tra cui non mancavano ‘migranti’ di origine africana e orientale.

La Prof.ssa Cattaneo ci parlerà del Museo delle Ossa e delle indagini condotte sui reperti scheletrici scoperti nelle necropoli lombarde da lei analizzati. La conferenza si terrà nella sala conferenze del Museo Archeologico di via Marconi 2 ad Angera. Per info: museo@comune.angera.it – cell. 320.4653416.

Domenica 8 Ottobre alle 15.00 il MABA, Museo Archeologico dei Bambini – Angera, invita magliaie e tessitori in erba al laboratorio didattico Tra trama e ordito. Fili colorati e insoliti telai, pettini e navicelle, creatività e un poco di pazienza per creare inconsueti accessori e piccoli tessuti seguendo tecniche antiche e mai dimenticate. Per informazioni e prenotazioni cell. 320.4653416 o email: museo@comune.angera.it

La biblioteca vi invita al laboratorio “Il viaggio dei piccoli eroi!” sabato 14 ottobre alle ore 16.00.

Raccontami chi ero: miti e leggende dal mondo. Ispirandoci al libro di McLaren “Lettere dal Mondo” ospiteremo gli incontri dove i bambini potranno esplorare alcuni paesi con costumi, colori e tradizioni, attraverso la struttura narrativa, la musica e le arti.

Con la musica e il movimento continueremo il viaggio di scoperta della Nuova Zelanda ricreando i suoni e le danze. Ognuno creerà la propria casa cercando di riprodurre tutto ciò che abbiamo attraversato, visto e sentito, con la possibilità di arricchirla di sfumature e sguardi nuovi. I prossimi appuntamenti saranno il 4 novembre “Trinidad” e il 25 novembre “Indonesia”. I laboratori si terranno Biblioteca Via dei Mille 5 . Per info e iscrizioni : telefono: 0331.932006; e-mail: biblioteca@comune.angera.it.