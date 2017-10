Tari, ecco tutti gli uffici per il servizio consulenze

Foto varie

Dal 23 ottobre lo Sportello Tributi sbarca in Municipio, avvicinando sempre di più ai cittadini il nuovo servizio di consulenza del Comune di Milano sulla TARI – Tassa rifiuti.

In particolare, nei Municipi 2, 3, 4, 5, 6, 9 il servizio sarà avviato lunedì 23 ottobre; nei Municipi 7 e 8 lo Sportello sarà disponibile a partire da gennaio 2018. Per quanto riguarda il servizio nel Municipio 1, i cittadini continueranno a fare riferimento allo Sportello Multiservizi di via Larga, 12.

Agli sportelli (presenti due postazioni per ogni sede) i cittadini potranno accedere un giorno a settimana solo su appuntamento, prenotandosi al numero 020202 a partire da oggi, mercoledì 11 ottobre.

Gli appuntamenti avranno una durata di 30 minuti ciascuno, a partire dalle ore 8.40 fino alle 12.10 e dalle 13.40 alle 17.10.

Di seguito l’elenco degli Sportelli Tributi:

• Municipio 1: Sportello Multiservizi via Larga, 12

• Municipio 2: viale Zara, 98/100 – lunedì

• Municipio 3: via Sansovino, 9 – martedì

• Municipio 4: via Oglio, 18 – martedì

• Municipio 5: viale Tibaldi, 41 – mercoledì

• Municipio 6: viale Legioni Romane, 54 – venerdì

• Municipio 9: via Giuseppe Guerzoni, 38 – mercoledì