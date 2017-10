Tecniche cardiocircolatorie: gli infermieri in cattedra al Geymonat

rianimazione foto

Nella giornata mondiale del cuore 2017, gli infermieri del Collegio IPASVI e il CIVES di Varese sono scesi in campo insegnando ai ragazzi delle scuole superiori le manovre della rianimazione cardio-polmonare.

Nella mattinata del 29 settembre 2017 gli infermieri, con certificazione AHA (American Heart Association) per l’insegnamento del BLS (BASIC LIFE SUPPORT), hanno incontrato gli studenti della classe terza del liceo scientifico opzione scienze applicate dell’istituto Geymonat di Tradate (Varese).

In un incontro durato 3 ore, sono state insegnate loro le tecniche della rianimazione cardio-polmonare,

dalla valutazione della sicurezza della scena, al riconoscimento dell’arresto cardiaco, alla richiesta di

soccorso anche attraverso l’applicazione WHERE AREU del 112 fino all’apprendimento delle manovre

salvavita.

Tra i timori di non essere in grado di effettuare un massaggio cardiaco efficace, la paura di “prendersi” qualche malattia attraverso la manovra di ventilazione nonostante l’ausilio del dispositivo di protezione, qualche battuta, un sacco di risate e la musica di sottofondo dei Bee Gees Stayin Alive per far capire il ritmo del massaggio, i ragazzi hanno dimostrato un grande interesse mettendosi in gioco per provare e quindi acquisire le tecniche del BLS. Al termine dell’incontro è stato loro consegnato l’attestato di partecipazione e il dispositivo di protezione da portare con sé.