TED arriva nelle scuole di Varese e insegna a parlare bene in pubblico. Il famoso marchio di conferenze nato negli Stati Uniti e diffuso in tutto il mondo ha concluso un protocollo in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione italiano che ha dato vita a un bando al quale hanno partecipato diverse scuole in tutta Italia.

Anche la provincia di Varese è tra le vincitrici con l’ITE Tosi di Busto Arsizio, che sarà quindi la prima scuola della provincia a dotarsi di un TED-Ed club (un club riconosciuto da TED che consente di accedere a materiali e contenuti formativi prodotti da TED stessa) e ad avviare corsi di formazione avanzata nel public speaking per i propri studenti. I corsi verranno erogati in collaborazione con il team di TEDxVarese che, dopo aver organizzato con successo la prima edizione dell’evento e in vista delle prossime edizioni, sarà ora impegnato anche a diffondere competenze di public speaking nelle scuole.

Come partecipare al bando

Il bando per poter accedere ai corsi di formazione avanzata nel public speaking è ancora attivo e le scuole possono candidarsi a partecipare. Per farlo, occorre aprire gratuitamente un TED-Ed club (ecco come fare) e iscriversi sul sito di TEDxYouthBologna (questo il link). Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione di TEDxVarese all’indirizzo info@tedxvarese.com