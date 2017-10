TEDx fa parlare la bellezza a Villa Panza

Foto varie

Il format internazionale delle conferenze TED torna a Varese con un TEDxVareseSalon dedicato al tema della bellezza. Dopo il grande successo della prima edizione di TEDxVarese dello scorso giugno, infatti, il team organizzatore propone alla città una serie di nuove iniziative a marchio TEDx dedicate a specifici temi di confronto, dibattito e ispirazione con gli interventi di diversi speaker.

I TEDxSalon sono eventi in stile TEDx, il famoso marchio di conferenze e uno dei palchi più prestigiosi al mondo che hanno l’obiettivo di valorizzare idee che vale la pena diffondere e prevedono la presenza di relatori che hanno a disposizione pochi minuti di tempo per parlare di una storia o un’idea innovativa. A differenza dei TEDx, i TEDxSalon esplorano specifici temi e coinvolgono maggiormente i partecipanti.

Il primo sarà domenica 19 novembre 2017 a Villa Panza, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano una villa storica, che spalanca le finestre su un magnifico giardino all’italiana, che ospita una collezione d’arte contemporanea celebre nel mondo, costituita a partire dagli anni ‘50 da Giuseppe Panza di Biumo. Il tema di questo TEDxVareseSalon sarà “Cosa muove la bellezza”. L’evento durerà mezza giornata e prevedrà gli interventi di quattro speaker che verranno svelati nei prossimi giorni, ma anche momenti di esperienza e visita proposti per l’occasione. I partecipanti saranno stimolati in un confronto e un dibattito sul tema, durante un appuntamento che unisce il prestigio del format TED alla bellezza della location.

«Siamo contenti e onorati di essere riusciti a costruire un nuovo evento TEDx per la città di Varese – commenta David Mammano, organizzatore e licensee di TEDxVarese – Gli eventi TEDxSalon sono particolari perché si focalizzano su un tema specifico e mettono al centro la partecipazione degli spettatori. Di conseguenza, l’idea di organizzare il primo TEDxVareseSalon sulla bellezza e ambientarlo a Villa Panza con un’esperienza che sarà unica ci è sembrata la migliore possibile e un ringraziamento va a tutti gli attori che hanno permesso di renderla realtà».

Per la prima volta il format TEDx giunge in un Bene FAI e questo si deve alla collaborazione del Fondo Ambiente Italiano che ha messo a disposizione gli spazi della villa.

I posti per l’evento sono limitati a 100 e i biglietti per partecipare saranno messi in vendita soltanto online a partire da giovedì 26 ottobre. Sul sito www.tedxvarese.com è possibile recuperare le informazioni su tutte le modalità con cui poter partecipare: come spettatori o partner dell’evento.