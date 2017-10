Tedx sbarca a Legnano

L’imprenditore Enrico Piacentini, in collaborazione con Valentino Magliaro, è riuscito a ottenere da TED la licenza per organizzare la prima edizione di TEDxLegnano, che si svolgerà nella città di Legnano il 23 marzo 2018. TEDxLegnano ha l’intento di portare alla luce quella nicchia di innovatori e sognatori che vogliono cambiare il mondo partendo da un centro piccolo, ma già pronto al grande passo verso l’innovazione.

TED (www.ted.com), nata come una conferenza di quattro giorni in California 30 anni fa, si è sviluppata come un progetto molto più ampio, dedicato al motto “Ideas Worth Spreading” (“idee da diffondere”), supportato da numerose iniziative. Alle conferenze TED, nel corso degli anni, hanno già partecipato grandi personaggi.

Nel medesimo spirito di TED, le conferenze TEDx sono eventi locali indipendenti organizzati con una licenza fornita da TED, che ricreano per il proprio pubblico un’esperienza molto simile a quella offerta dalla conferenza ufficiale, dando spazio a speaker di ogni tipo, che porteranno le loro esperienze e i loro spunti di riflessione.

Organizzatore principale di TEDxLegnano è Enrico Piacentini, titolare della web agency InGrandiMenti, che ad oggi conta 28 dipendenti, lavora ogni giorno a stretto contatto con il mondo digitale. Approda alla sfida di TEDxLegnano al fianco di Valentino Magliaro, 25 anni, Ambassador di TEDxYouth e coordinatore del Talent Board di Fondazione HexMa. Magliaro è stato selezionato tra i Global Civic Leader dal 44° Presidente USA, Barack Obama, per la Obama Foundation. Entrambi sono aiutati da un team composto da giovani residenti del legnanese determinati a supportare e dare vita a un progetto unico e significativo per il territorio.

Il tema principale di TEDxLegnano, in programma per il 23 marzo 2018 nella città di Legnano, è “Un mondo a due velocità”: l’idea nasce dalla presa coscienza di quanto le grandi città si adattino ai cambiamenti e crescano rapidamente, restando al passo con le numerose innovazioni. Ciò è possibile anche per città come Legnano, che pur non essendo capoluogo di provincia risulta un centro nevralgico della zona?

L’agenda speaker è ancora in via di definizione: mail info@tedxlegnano.com.