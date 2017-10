Telecamere a caccia di auto non in regola, “Situazione imbarazzante”

Foto varie

Di numeri, nel dettaglio, non ne dà. Ma c’è da credere al sindaco Fabio Passera quando afferma che nella sola giornata di domenica, su 3000 e passa auto transitate dal suo comune, un’alta percentuale era priva di copertura assicurativa e con le revisioni non in regola .

“Imbarazzante”, dice il sindaco. E questo aggettivo non è usato a caso.

«Qui non si tratta di fare cassa», dice il Sindaco Fabio Passera. «Si tratta piuttosto di mettere in sicurezza le nostre strade e salvaguardare chi le utilizza abitualmente. E’ sempre importante capire la capacità di intervento che le nuove tecnologie mettono in campo. La prevenzione è essenziale ma, se non sarà sufficiente, reprimere sarà il modo per garantire l’incolumità degli automobilisti e dei pedoni».

All’occhio elettronico, infatti, non sfugge la posizione di ogni automobilista e la correttezza della tenuta dei veicoli. Un problema che riguarda ovviamente in prima battuta coloro che non si trovano a in regola con gli obblighi legati alla circolazione, ma un pericolo assoluto anche per quanti potrebbero potenzialmente essere vittima di sinistri stradali proprio con automobilisti poi non in grado di assolvere a situazioni di soccombenza.

«E’ opportuno quindi che tutti sappiano che a Maccagno oramai il grado di controllo delle diverse posizioni di regolarità nei confronti degli obblighi ai quali ogni veicolo è sottoposto, è pressoché totale. Così, per esempio, i 3.408 mezzi targati transitati in paese nella giornata di domenica 22 ottobre 2017, hanno dato risultati imbarazzanti. Dal Comune non trapelano i numeri esatti rilevati in questa fase sperimentale, ma da quel che si sa si tratta di situazioni di vera emergenza», continua il primo cittadino.

«Certamente per procedere a elevare la contravvenzione e attivare tutti gli adempimenti conseguenti è necessaria la contestazione immediata dell’infrazione e nonostante i dati raccolti compongano una banca dati sempre consultabile, pressoché quotidianamente gli agenti della Polizia Locale eseguono controlli muniti di un apposito strumento (l’Autoscan) in grado di intercettare immediatamente i contravventori. Un’attività iniziata da qualche giorno e che ha già dato risultati economici importanti per le casse del Comune ma che, soprattutto, hanno fermato e tolto dalla circolazione mezzi non autorizzati a solcare le strade di casa nostra».