Telecamere “spione”, ma il mio camper deve passare

Raduno di camper alla Schiranna (inserita in galleria)

Telecamere a caccia di auto non in regola. Sono sempre di più sulle strade della nostra provincia e servono ad intercettare i veicoli che viaggiano con assicurazioni e revisioni scadute.

La rete ha le maglie molto strette: difficile sfuggire alle telecamere e quindi alla multa. Ma ci sono casi, come quelli segnalati da una nostra lettrice, che in effetti esulano dalla violazione delle regole “pura e semplice”. Sara vorrebbe una risposta che per ora nessuno le ha dato. Ecco che cosa succede

———–

Problema reale: possiedo un camper, è fermo da oltre un anno e nel frattempo è scaduta la revisione. Ora vorrei poterlo usare nuovamente, ma sebbene sia stato facile riattivare l’assicurazione non è altrettanto semplice far arrivare il mezzo al centro per la revisione.

Chiedo ai vigili e mi dicono di prendere appuntamento con il centro revisioni e farmi mandare una comunicazione (anche email) con la data dell’appuntamento; poi di andare comunque… lungo il tragitto ci sono due di queste telecamere. Quando arriverà la multa (anzi LE multe) di mostrare l’email che dimostra che il mezzo si stava recando al centro revisioni. So che le multe arriveranno, ma che faccio? Lo brucio in giardino perché non posso muoverlo?

Faccio fare un preventivo da un carro attrezzi (è un furgone di una certa dimensione….) e vedo se mi costa meno delle multa che sicuramente arriveranno?