Tempo di derby: i Bandits sfidano Milano all’Agorà

Seconda giornata infrasettimanale dell’Italian Hockey League e piatto ricco per i Bandits Varese che questa sera – giovedì 5 ottobre – si dovranno spostare solo di pochi chilometri per affrontare il secondo derby stagionale dopo quello vinto con il Como.

I gialloneri saranno infatti impegnati all’Agorà di Milano a partire dalle 20,30 contro i padroni di casa del Milano Rossoblu, un derby storico (e anni fa molto sentito) che mantiene un certo fascino anche per via dei diversi ex (a partire dai meneghini Xamin, Piccinelli, Ilic) e della sfida interna alla famiglia Borghi: Pietro e Francesco a Varese, Marcello a Milano.

La squadra di Massimo Da Rin arriva all’appuntamento con i crismi della favorita: nelle prime tre giornate ha sempre vinto – con Chiavenna in casa, Pergine e Caldaro fuori – e si è immediatamente insediata in testa al campionato, affiancata soltanto dall’Ora, con ben 23 reti segnate.

Disco rosso quindi per i Bandits? Può darsi, ma vale la pena considerare un paio di fattori prima di dare per morti i gialloneri: in primis si tratta di un derby e come spesso accade, tutto può succedere sul ghiaccio; in seconda battuta Andreoni e compagni hanno appena ribaltato una partita dal pronostico quasi chiuso contro il Fiemme e fatto cadere una capolista. Ancora assente Privitera, che deve scontare l’ultimo turno di squalifica

All’Agorà arbitreranno due fischietti noti, Lottaroli e Volcan, e si attende una buona cornice di pubblico, anche di fede varesina; diretta su Radio Village. Ingaggio iniziale alle 20,30, sabato si replica sul ghiaccio di Caldaro, incrocio più alla portata della squadra di Cacciatore.