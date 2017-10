TERA 2017: Lombardia guida la classifica di giornata

foto varie di canottaggio

Conclusa la prima giornata di gare del Trophée Européen des Régions d’Aviron in corso a Macon, in Francia. 12 le finali disputate, primo start alle 14.30 e ultima partenza alle 17.15. Buona la prima per il Comitato FIC Lombardia che con 81 punti chiude in testa alla classifica di giornata. Seconda posizione, con 72 punti, per la Romandie e terza Rhone Alpes (64). Quest’ultima però, grazie ai quattro ori, è prima nel medagliere. Un inizio da brividi con Samuele Fontana e Lorenzo Manigrasso (Tritium), scudieri lombardi nel doppio ragazzi maschile. La coppia, nel gruppo per tutto il percorso, cerca più volte di scappare ma gli avversari reagiscono bene agli attacchi. Sul traguardo sono tutti appaiati. Il photofinish sancisce l’arrivo. Oro e argento per la Romandie, bronzo alla Lombardia.

Gara perfetta per l’otto femminile di Marta Barelli (Tremezzina), Giada Bino (Arolo), Laura Meriano, Vittoria Tonoli (Garda Salò), Chiara Ciullo (Lario), Silvia De Boni (Moto Guzzi), Arianna Passini (Moltrasio), Camilla Musetti, timoniere Martina Barili (Monate). Una buona partenza lancia l’ammiraglia in prima posizione, sul passo il controllo è totale, negli ultimi 150 metri una cavalcata da leonesse garantisce l’oro. Argento alla Romandie e bronzo al Piemonte. Podio tutto italiano nel doppio senior maschile con il Piemonte d’oro grazie ad Andrea Cavallero e Andrea Squadrone. Seconda posizione per l’accoppiata del gran ducato formata da Emanuele Giarri e Andrea Cattermol. Terzi i bianco-verdi Dimitri Morselli (Tritium) e Alessandro Ramoni (Gavirate). Francia senza rivali nel quattro senza ragazzi femminile, in testa fin dal primo colpo con l’equipaggio di Rhone Alpes. L’equipaggio bianco verde però tiene bene sul passo, acciuffando l’argento grazie a Sara Borghi (Arolo), Ilaria Compagnoni (Moto Guzzi), Beatrice Giuliani (Milano), Benedetta Bulgheroni (Varese). Bronzo a Romandie.

È stato un punta a punta per tutto il percorso. Questa la gara del quattro senza junior maschile formato da Jacopo Bertone (Gavirate), Roberto Gerosa, Matteo Panceri (Lario) e Stefano Scolari (Corgeno), d’argento sul traguardo. Una gara di altissimo profilo, vinta di potenza dalla Romandie e terzo il Ticino. Stupisce il quattro di coppia senior maschile formato da Alessandro Ramoni (Gavirate), Dimitri Morselli (Tritium), Luca Tenca (Flora) e Riccardo Mattana (Idroscalo). Il quadruplo, tutto molto giovane, si tinge d’oro con 4 decimi di vantaggio sulla Toscana. Terzo il Piemonte. Argento per il quattro senza senior femminile di Benedetta Bellio, Elisa Mondelli (Moltrasio), Caterina Di Fonzo e Aisha Rocek (Lario). Ci provano le guerriere bianco verdi, ma Rhone Alpes è più forte in chiusura e per mezza imbarcazione conquista l’oro. Bronzo a Romandie.

Oro per il quattro di coppia senior femminile di Elisa Arcara (Lecco), Nicole Sala (Lario), Alice Rossi (Flora), Alessandra Montesano (Eridanea). C’è forza da vendere e fame di vittoria a bordo del quadruplo, che con un passo esplosivo porta la vittoria in Lombardia. Argento a Rhone Alpes e bronzo a Romandie. Argento per l’ammiraglia ragazzi bianco verde formato da Paolo Rizzi, Willem Orlandini, Tommaso De Dionigi, Stefano Ballerio (Varese), Cristian Bertesago (Corgeno), Simone Fasoli (Moto Guzzi) Simone Mantegazza (Idroscalo Club), Michele Piffaretti (Moltrasio), timoniere Camillo Corti (Lario). L’otto è incisivo durante tutta la regata e non perde occasione per sferzare attacchi agli avversari. Oro a Rhone Alpes e bronzo alla Toscana.

Una medaglia d’argento di stile, conquistata con l’otto senior maschile, ha archiviato la prima giornata di gare. Giovanni Codato, Giovanni Mammarella, Matteo Sturaro, Christian Biolcati (Gavirate), Luca Tenca (Flora), Riccardo Mattana (Idroscalo), Jacopo Frigerio, Marco Lami e il timoniere Camillo Corti (Lario) i protagonisti dell’ultimo successo bianco verde. L’oro è andato a Rhone Alpes, bronzo invece a Romandie. Quarto posto, a due decimi dal podio, per il quattro di coppia ragazzi femminile di Nicole Boschetto (D’Annunzio), Federica Cortesi (Baldesio), Priscilla Olivetti (Garda Salò) e Greta Schwartz (Gavirate). Stesso risultato, quarto posto, anche per il doppio junior femminile di Laura Pagnoncelli (Tritium) e Greta Martinelli (Tremezzina).

Domani le regate inizieranno alle 9.00. In programma altre 12 finali che permetteranno di stilare la classifica assoluta per l’assegnazione del Trofeo 2017.