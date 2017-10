Terremoti, una serata per conoscere

Terremoto in Svizzera

Venerdì 20 ottobre alle 20.45 presso la biblioteca civica di Villa Hussy di Piazza Risorgimento 2 a Luino si terrà il secondo “Venerdì della Scienza” dal titolo: “Terremoti: emergenza (in)finita?”.

La serata è organizzata dall’Associazione Amici del Liceo di Luino e dal Liceo “V. Sereni”.

I relatori della serata saranno: Federico Pasquaré Mariotto, professore associato di Comunicazione della Scienza presso l’Università degli Studi dell’Insubria e Amedeo Dordi, geologo.

Modererà gli interventi e il dibattito Erica Besoli, giornalista de “La Prealpina”.

“Dopo il successo di pubblico del primo incontro dedicato alla bioetica, affrontiamo ora un altro argomento molto importante e attuale, cioè i terremoti- afferma il portavoce degli Amici del Liceo Alessandro Franzetti- nel corso della serata ci occuperemo anche delle conseguenze di una cattiva comunicazione delle emergenze ambientali.”

La cronaca è spesso caratterizzata dal racconto di eventi sismici che colpiscono molte aree del Pianeta.

In particolare, diverse zone della penisola sono soggette a rischio sismico, come pure anche a quello vulcanico e idrogeologico.

Sono stati fatti molti errori in passato, tra cui la costruzione in Italia di edifici abusivi o comunque costruiti senza rispettare le norme antisismiche, e per questo nel nostro Paese si contano vittime e danni anche in occasione di terremoti sulla carta “innocui”, come il recente caso di Ischia ci ricorda.

E’ dunque molto importante comunicare bene il rischio sismico e formare amministratori e cittadini preparati a fronteggiarlo.

Di tutto questo e di molto altro si parlerà nel corso dell’incontro.

La serata, aperta a tutti, ha il patrocinio della Città di Luino, della Provincia di Varese, della Parrocchia Prepositurale SS. Pietro e Paolo di Luino e dell’Università degli studi dell’Insubria.