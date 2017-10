Terza Categoria, si ritira l’Aurora Premaggio

Le immagini dei dilettanti

Sei gare giocate, sei sconfitte, 3 reti segnate e 43 subite. Queste le cifre dell’Aurora Premaggio in questo inizio di campionato di Terza Categoria.

Dopo l’ultima pesante sconfitta, 12-0 contro l’Olona, la squadra di Germignaga ha deciso di ritirarsi dal campionato.

La Terza Categoria rimarrà così a 17 squadre. Le partite già giocate dall’Aurora Premaggio (Rancio, Varano, Eagles, Bosto, Olona e Pro Cittiglio) verranno considerate come non giocate. Il calendario non cambierà, ma le squadre che dovevano affrontare la squadra ritirata, effettueranno il turno di riposo.