Test di medicina: il Ministero pubblica la graduatoria

A poco meno di un mese dall’esame, il Ministero ha pubblicato la graduatoria nazionale del test d’ingresso al Corso universitario di Medicina. Poco più di 9100 posti a disposizione per oltre 66.000 candidati che si sono cimentati nelle 100 domande. Nessuno dei candidati ha ottenuto il punteggio massino (90) fermandosi a 88,5. La migliore candidata ha sostenuto il test all’Università di Milano.

Dei 536 studenti che si sono presentati nella sede dell’Università dell’Insubria di via Monte Generoso, il miglior risultato è stato 79 punti che ha assegnato al candidato il 376esimo posto. Il secondo ha totalizzato 77,6 punti e risulta al 520esimo posto in graduatoria. Terzo ancora un ragazzo che si è piazzato in graduatoria al 607esimo posto con 77.1 punti..

Scarica l’intera graduatoria