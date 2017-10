Test vincente per Iuliano Gallo

Le immagini di boxe e pugilato

Ha preso il via dal PalaLanzo di Alta Valle d’Intelvi la stagione pugilistica del Panthers Lauri, che in una riunione disputata davanti a una bella cornice di pubblico ha presentato una serie di incontri equilibrati e appassionanti.

Il match più atteso era quello che vedeva impegnato Iuliano Gallo, il giovane dei Panthers passato professionista nel 2015 e in predicato di giocarsi il titolo italiano dei Supergallo contro Vittorio Parrinello. Il 25enne di origine calabrese ha battuto ai punti l’ungherese Stir Csaba - dal palmares, per la verità, molto scarso – mostrando un buon pugilato.

Il confronto tra Panthers e Ungheria ha portato in casa varesina anche i successi di Mattia Scaccia e Marco Miano, rispettivamente su Zoltan Hrovath e Jozsef Racz. Facile la vittoria del cunardese, più incerto il match di Miano che però ha usufruito anche di un richiamo ufficiale per spinte e trattenute comminato al magiaro per vincere ai punti.

Negli incontri per pugili dilettanti, vittoria in campo femminile per Jana Dimberger (Panthers) su una brava Francesca Corso (Seregno). Successo anche per il varesino Nicola Lucente ai danni di Stefano Romaniello (Boxe Island Milano) e per Christian Mazzon (Boxe Island) su Adam Zaydi (Panthers).