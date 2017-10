Testacoda per la Caronnese, Varesina in serale

Le foto della Caronnese

L’ottavo turno del Girone A della Serie D sarà giocato quasi completamente sabato 14 ottobre. Le società hanno deciso di anticipare di un giorno i vari impegni in vista del turno infrasettimanale di mercoledì 18 ottobre.

Caronnese e Varesina arrivano da un turno positivo e sperano di proseguire sulla giusta strada. A Caronno Pertusella la squadra di Aldo Monza proverà a superare il Derthona per rimanere al primo posto, mentre la Varsina sarà impegnata alle 20.30 in casa del Seregno.

CARONNESE – DERTHONA

Il fischio d’inizio della sfida del “Comunale” di Caronno Pertusella sarà sabato 14 ottobre alle ore 15.00. La Caronnese prima in classifica ospiterà il Derthona ultimo per il più classico dei testacoda. I 18 punti di margine tra le due squadre dovrebbe far prevedere un finale scontato, ma i piemontesi hanno più volte dimostrato di essere una squadra viva e pericolosa. Corno e compagni non possono così abbassare la guardia per confermarsi al primo posto del girone A.

SEREGNO – VARESINA

Sfida di bassa classifica al “Ferruccio” di Seregno, dove la Varesina cercherà di bissare il successo casalingo di domenica scorsa contro il Castellazzo per proseguire la risalita in classifica. Il Seregno, dopo l’addio del patron Di Nunno, passato a Lecco, ha trovato qualche difficoltà in questo inizio di stagione. Sarà quindi una sfida tra deluse che non possono fare regali.