The Family apre la cantina storica a studenti, musica e degustazioni

Al circolo The Family di Albizzate questo week end torna “Cantine in festa”, la manifestazione che ogni anno apre le porte della cantina storica della cooperativa albizzatese per una due giorni di eventi, degustazioni e musica.

L’evento è cominciato giovedì sera con una serata di degustazione tra le bollicine dei vini italiani e francesi. Il clou sarà però sabato e domenica.

Sabato 26 a partire dalle 9 la cooperativa apre le porte storiche dei locali per la produzione del vino alle visite scolastiche delle classi della scuola media di Albizzate. Gli alunni verranno guidati attraverso i luoghi che hanno caratterizzato la produzione vinicola del circolo negli anni passati e alla storia del vino.



L’appuntamento per tutti è invece fissato alle 18.30 con l’aperitivo in cantina. Ci sarà la possibilità di assaggiare i vini scelti per la manifestazione, addentare qualcosa di buono e visitare i luoghi storici della cooperativa: la cantina e la tinaia. Alle 22 è previsto invece il concerto sul palco di the Family con i “Twee“, giovane band torinese all’insegna del pop-rock. L’ingresso è, come sempre, gratuito.

Si continua poi domenica 29 ottobre con il pranzo sociale, le castagne nel pomeriggio e un nuovo appuntamento in cantina per l’aperitivo conclusivo con musica a cura Rc waves DJ set dalle 18.30.