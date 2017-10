The Family riaccende la musica con i There Will Be Blood e uno show misterioso

Foto varie

Si inaugura questo weekend, venerdì 6 e sabato 7 ottobre, la stagione a The Family il circolo cooperativa di via XX Settembre che annuncia un mese ricco di eventi esclusivi, con il ritorno dell’hashtag che aveva accompagnato il rilancio del locale albizzatese.

A The Family di Albizzate si riapre con un nome destinato a far arrivare persone da tutte la provincia. Il primo gruppo a salire sull’ormai rinomato palco in bancali della provincia sarà, venerdì 6 ottobre, There Will Be Blood, con la nuova formazione a cinque che mantiene i veterani Mattia Castiglioni e Riccardo Giacomin. Sul palco con loro Horns, un lavoro maturo, studiato, che chiude una trilogia formata dai precedenti album Wherever you go e Without. Un album che spazia dal blues al rock’n’roll passando dal funk/soul. Tutto per accompagnare il viandante protagonista nel suo percorso di redenzione dai suoi fantasmi, prodigi, miracoli e disastri.

Il sabato sera, 7 ottobre, è invece Secret Show. Impossibile avere dettagli sulla serata. Anche le grafiche consegnano ai curiosi solo l’immagine di quattro persone con un sacchetto in testa a nascondere la loro identità. Soltanto sabato alle 22 si scoprirà chi, effettivamente, si cela dietro il gran segreto che pone tutta l’attenzione sul locale in sé.

Passano gli anni ma la cooperativa non ha intenzione di fermarsi nel suo percorso di crescita, anche come riferimento per tutti i progetti più interessanti e in rampa di lancio del panorama musicale, nazionale e non solo. Lo dimostra il calendario di ottobre che vede, per venerdì 13 ottobre il concerto degli Slowtide progetto nato tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015. Una band composta da cinque elementi sparsi tra Milano e Torino, che si presenta sulla scena con due fortunati singoli: Too Easy To Twenty e Can’t You See. Il 21 aprile 2017 è uscito il primo l’album “Slowtide” prodotto da Lucantonio Fusaro e Claudio Piperissa dei MasCara per Prismopaco Records anticipato dai singoli Leeway e Alaska che li ha portati sui palchi dei festival di tutta Italia e nel programma del Chiostro Diocesano a Milano, dove, la scorsa estate, hanno suonato artisti del calibro di Colombre, Marianna Mirage, Chiara dello Iacopo e tanti altri. Sabato 14 ottobre spazio a Naima e Luca Javier Bologna rispettivamente voce e groove dei Black Beat Movement che propongono un live che spazia tra soul, r’n’b e reggae.

Il 21 ottobre ci sarà il dj set di Miglie House che movimenterà il sabato sera. Si tratta del gruppo di ragazzi che ha reso celebri, con un video condiviso in tutta Italia, le meraviglie del territorio della provincia di Varese. Un gruppo giovane partito dalla voglia di valorizzare il proprio vivere nel mondo, anche attraverso la musica. Il giorno dopo concerto in cantina con Claudio Niniano, cantautore milanese, una come gli piace definirsi, che ha sposato il suono acustico su cui ha basato la sua musica. Chitarra, voce e armonica. Dal 2011 ha intrapreso la carriera del busker, durante la quale ha pubblicato due album: Sun on The Ruins e A Few Lines.

La settimana successiva è weekend nuove scoperte, con la band torinese Twee. Un suono frizzante, con influenze swing, che ha appena pubblicato il primo album, Mango, presentato ufficialmente sul palco dell’Hiroshima Mon Amour, uno dei più rinomati di Torino. Quella del Family è la loro prima data in Lombardia all’interno di un tour autunnale che li porterà in tutta Italia.