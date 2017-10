Tisana 2017 a MalpensaFiere

.

Dal 24 al 26 novembre, Tisana il tempio del benessere olistico, della medicina naturale e del Vivere Etico torna a MalpensaFiere con le eccellenze nazionali e internazionali che fanno bene.

Tisana ha festeggiato 20 anni ed è diventato uno dei punti di riferimento per tutti gli operatori del settore e un evento che attira migliaia di visitatori da tutto il Nord Italia e dalla Svizzera. Dopo il grande successo della prima edizione, torna questa importante occasione di promozione, visibilità, divulgazione culturale e vendita per tutte le attività, le associazioni, gli operatori che impegnano le loro energie e competenze al miglioramento del nostro benessere psico-fisico.

Tisana, che si svolgerà in pieno periodo pre-natalizio, è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati e cultori del benessere, che potranno anche trovare moltissime occasioni per acquistare prodotti di altissima qualità per se e per i propri cari.

Tisana offre ai visitatori:

Oltre 150 espositori suddivisi in 9 aree tematiche: alimentazione sana, armonia, sport in salute, casa e ambiente, salute e medicina naturale, scienze di confine, luoghi del benessere, bimbi sani, vivere etico

Decine di Conferenze gratuite con relatori competenti e appassionati, cultori di un ampio spettro di discipline, pronti a soddisfare le curiosità dei visitatori e a diffondere conoscenze di base, nuovi metodi e teorie, culture millenarie e tecnologie innovative

Moltissime Experience gratuite: sessioni di pratica delle più diverse discipline olistiche e sportive

Corsi di approfondimento per chi vuole imparare di più sui temi proposti

Cinema: proiezioni di film e documentari di caratura internazionale

Centro Olistico dove provare i più diversi trattamenti proposti da operatori professionali, in un ambiente intimo e rilassante, a prezzi promozionali

E’ previsto un evento internazionale dedicato a Campane Tibetane per la Pace: un ricco programma che culminerà con il tentativo di Guinness Internazionale dei Primati, con la formazione della ensemble più numerosa mai realizzata di operatori di Campane. Siete tutti invitati!

Tisana è un evento dedicato al territorio che crea una preziosa occasione di incontro fra gli operatori del settore e il pubblico. Un pubblico, quello di Tisana, che si è sempre dimostrato molto attento, preparato, pronto a riconoscere e premiare la qualità degli espositori.

Sarà l’occasione per trovare regali di grande qualità per sé e per i propri cari: alimenti biologici, cosmesi naturale, super foods, integratori alimentari, accessori per lo sport, soluzioni di automedicazione, libri, destinazioni turistiche nazionali ed internazionali a sfondo salutistico ed esperienziale, corsi di formazione olistica, soluzioni di architettura eco-compatibile.

Tisana ha un programma ricco di attività e un palinsesto di Conferenze gratuite interessantissime. I relatori delle Conferenze sono professionisti e cultori di un ampio spettro di discipline che contribuiscono a soddisfare le curiosità dei visitatori e a diffondere conoscenze di base, nuovi metodi e teorie, culture millenarie e tecnologie innovative.

Il programma si arricchisce di giorno in giorno e per garantirsi un posto a sedere è possibile prenotare (gratuitamente) la propria partecipazione alle Conferenze cliccando qui.

Non solo “teoria” a Tisana ma anche vera e propria pratica.

Nell’area Experience, i visitatori possono svolgere e sperimentare gratuitamente stimolanti attività che fanno bene a corpo e spirito: Ashtanga Yoga, Meditazione guidata e camminata, Yoga in gravidanza e per bambini, Bagni di campane tibetane, Scuola di consapevolezza con il cavallo, Laboratori creativi per bambini, ecc.

Le Experience gratuite si possono prenotare gratuitamente cliccando qui.

Per chi cerca l’occasione di provare e godere di trattamenti olistici il luogo giusto è il Centro Olistico di Tisana. E’una delle mete preferite dai visitatori che si possono concedere il piacere di una pura esperienza di benessere grazie alla presenza di professionisti capaci di rendere memorabile la visita a Tisana. Si possono provare i più diversi trattamenti in un ambiente intimo e rilassante, a prezzi assolutamente accessibili per tutti.

I trattamenti possono essere prenotati, anche in anticipo, cliccando qui.

A Tisana anche una grande novità riservata al mondo dell’Arte: Anima Mundi, una mostra mercato d’Arte moderna e contemporanea che è un invito a riscoprire la funzione originaria dell’Arte: etica, spirituale, rivolta al benessere fisico e animico degli esseri umani.

Altra novità il grande Cinema con la proiezione del coinvolgente documentario Food ReLOVution di Thomas Torelli che terrà anche una Conferenza.

Da sempre Tisana dedica grande attenzione alle famiglie e all’infanzia. Per loro viene allestita l’Area Kids che proporrà giochi creativi, educativi e stimolanti per tutte le età.

Sarà disponibile un servizio Ristorante e Bar con un menù salutistico e pieno di gusto.

Tisana è una manifestazione piena di stimoli, in continua evoluzione, un luogo dove trascorrere ore piacevoli e fare nuove scoperte, approfondire le proprie conoscenze, trovare regali per prendersi cura di sé e dei propri cari. Tisana è pensata ed organizzata per offrire un’esperienza emozionante e unica ai visitatori e un palcoscenico commerciale vincente e qualificato agli imprenditori che operano nel mercato del benessere.

Un po’ romanticamente, Tisana è il luogo dove si concentrano energie che desiderano migliorare il mondo.

Sul sito internet tutte le notizie aggiornate e la possibilità, per tutti, di scaricare il biglietto a metà prezzo.

Orari della manifestazione:

Venerdì 24 novembre: 14 – 22

Sabato 25 novembre: 10 – 22

Domenica 26 Novembre: 10 – 20

L’ampio parcheggio per il pubblico è gratuito.

Per qualsiasi informazione scrivere a info@tisana.com