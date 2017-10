“Togliete il cinema dagli immobili da vendere”

Foto varie

La minoranza di Gavirate torna alla carica sulla vicenda del cinema Garden, oggetto di dibattito già nel corso dell’ultimo consiglio comunale.

In una nota il Gruppo Consiliare per Gavirate, Groppello, Oltrona e Voltorre interviene merito all’inserimento nel DUP (Documento Unico di Programmazione) dell’immobile che ospita il cinema Garden di proprietà comunale tra le proprietà da alienare.

“Il documento – scrivono i consiglieri – è suddiviso in tabelle che evidenziano lo stato attuale degli immobili e le volontà dalla Amministrazione, su due delle tabelle riportate è scritto con chiarezza quanto segue: una da “valorizzare” l’altra “da alienare”, su entrambe le tabelle, per il cinema Garden, guarda caso è stato apposto un si, attenti in forma Maiuscola.

Il documento è pubblico tutti lo potranno consultare, vedremo se siamo noi a non aver capito e/o quanti Gaviratesi lo interpreteranno come indica il Sindaco/Capogruppo, l’Italiano mi sembra chiaro: si significa confermare una volontà. In merito al conflitto d’interesse se l’attuale Sindaco evidenzia la fondatezza legale, ci allineeremo immediatamente altrimenti è solo un suo personale desiderio e tale rimarrà”.

Il sindaco durante l’ultimo consiglio aveva affermato che l’amministrazione non ha alcuna intenzione di alienare l’immobile.

“Prendiamo atto della dichiarazione del Sindaco: il cinema Garden non verrà alienato ma per far combaciare questa dichiarazione con i documenti ufficiali si dovrà apportare una modifica formale e sostanziale al Dup.

Sarà nostro impegno e cura far sì che, in occasione del prossimo Consiglio Comunale, sia votata la modifica al Dup che renda trasparente e non interpretabile la decisone di non alienare il cinema Garden.

Per l’ennesima volta la maggioranza per nascondere i propri limiti e non assumersi le proprie responsabilità sulle decisioni assunte, utilizza le piccole polemiche, sempre sul piano personale”, conclude la nota.