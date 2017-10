Torna il laboratorio su Masolino

pittori, quadri, dipinti, sculture

Dopo il successo del percorso con laboratorio che quindici giorni fa ha animato il Museo della Collegiata, si replica l’iniziativa domenica 22 ottobre alle ore 16.00.

Il laboratorio è destinato ai bimbi dai 6 ai 10 anni e la partecipazione è inclusa nel biglietto d’ingresso (bambini 4 euro). Prenotazione obbligatoria via mail didattica@museocollegiata.it

Quasi seicento anni fa Masolino, famoso pittore toscano, arrivò a Castiglione Olona. Nel Battistero accanto alla Collegiata fece ciò che il cardinale Branda Castiglioni gli chiese: sfondò molte parti di muro, senza piccone né martello, e lo rese un luogo bellissimo. Com’è possibile, senza distruggere nulla? Usò colori e pennello per far scomparire le pareti e trasformare lo spazio: e così apparvero rocce, montagne, lunghi porticati, un’intera città; dal muro di fondo cominciò a scorrere perfino l’acqua del Giordano. Scopriamo come Masolino creò queste magie e ascoltiamo quale storia continua a raccontare.

Nel laboratorio finale i bambini proveranno ad abbattere muri con la forza della fantasia.