Torna il memorial “Fabrizio Panin”, un weekend di canestri e solidarietà

Sabato 7 e domenica 8 ottobre 2017 si terrà il 9° memorial Fabrizio Panin, torneo di minibasket per la categoria esordienti anno 2006, all’oratorio di Gavirate.

Sarà un’occasione per passare alcune ore leggere e di convivialità, per divertirsi con il torneo di minibasket nel quale i ragazzi ci metteranno tutta la passione, per vedere una partita a squadre integrate fra gli atleti della Vharese Onlus e gli amici di Fabri, e per beneficiare delle libagioni ad opera degli Amici della Protezione Civile di Luino.

Per l’informazione sito: http://ilblog.malawinelcuore.it

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Sabato 7 ottobre 2017

ore 14,45 inizio incontri del torneo di minibasket (3 partite) ore 19,15 Esibizione canina con DOG VALLEY ore 20,00 Serata culinaria a cura della Protezione Civile di Luino “PASTICCI DI POLENTA”

Domenica 8 ottobre 2017