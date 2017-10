Torna la Festa Medievale a Lissago. L’appuntamento è per domenica 8 ottobre, dalle 14 alle 18 con giochi e laboratori artistici per bambini e ragazzi, merenda in compagnia e tante iniziative che permetteranno di rivivere l’atmosfera di un tempo.

Durante la manifestazione infatti, il pubblico potrà vedere gufi, poiane e falchi e imparare molto su questi animali, sperimentare il mondo della natura, imparando così ad amarla e rispettarla. Si terrà poi una piccola esibizione in volo libero di alcuni esemplari a cura dell’azienda agricola Cassina Piatta di Mesenzana.

I bambini potranno inoltre provare a cavalcare i pony con gli istruttori FISE del Centro specializzato in lezioni di equitazione, passeggiate, progetti di avvicinamento al cavallo, mediazione equestre per bambini e ragazzi anche con bisogni educativi speciali. Sarà infatti presente i Centro Ippico Della Piana A.S.D. di Brebbia.

Per tutti saranno attivi dei giochi e laboratori artistici per bambini e ragazzi. Gestiti dall’artista-falegname Adelio Cicolini e dalle insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Lissago “A.M. e G.B. dall’Aglio”. Come nel medioevo bambini e adulti si divertiranno con giochi semplici: la trottola, il lancio della fune, il tris, la palla, la fionda, e tanti altri giochi divertenti. Il tema del laboratorio artistico sarà quest’anno l’aquilone: colorati, dalla forma di gufo, civetta, rapace.

Attivo per tutto il giorno lo stand gastronomico con castagne, salamelle, patatine fritte e dolci. In caso di maltempo la festa verrà annullata. Per richieste info: 0332-310243 a.scuola.materna@alice.it.