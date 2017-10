l'album delle foto che non vanno in nessun altra categoria

Torna l’ora solare e, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre, più precisamente alle 3.00, sposteremo le lancette di tutti i nostri orologi indietro di un’ora.

DOVE SI APPLICA L’ORA LEGALE

L’ora legale in Italia è stabilmente in vigore dal 1966, ma è stata introdotta per la prima volta il 3 Giugno del 1916. Dal 1980 è applicata a tutti i paesi della comunità europea. L’ora legale non è però una consuetudine diffusa in tutto il mondo: Cina, Maldive, India, Thailandia e Egitto, per citare alcuni esempi, non ne fanno uso.

Nell’emisfero australe il periodo di applicazione è invertito: in Australia l’ora legale parte ad Ottobre e finisce a Marzo e viceversa per quella solare. Il Brasile presenta sul suo immenso territorio tre diversi fusi orario e non tutte le regioni applicano l’ora legale, mentre la Russia ha deciso nel 2011 di mantenere per tutto l’anno l’ora legale non introducendo più l’ora solare.

PERCHE’ NASCE L’ORA LEGALE

L’idea di introdurre l’ora legale è collegata all’esigenza di ottimizzare l’uso della luce solare per poter così ottenere un risparmio nel consumo di energia: il cambio dell’ora, inoltre, avviene sempre di notte per arrecare il minor disagio possibile alle persone: in particolare con il sistema dei trasporti.

Durante la primavera e l’estate, spostando di un’ora l’orologio e anticipando cosi l’inizio delle attività delle persone, si sfrutta l’allungamento delle giornate e la luce naturale al mattino e si riduce l’uso di energia elettrica per illuminazione la sera. Con l’arrivo dell’inverno, si torna poi all’ora solare, come avverrà questo weekend.