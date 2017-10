Torna sabato 7 ottobre la raccolta alimentare della Croce Rossa

Momenti delle attività della Croce Rossa Valceresio

Per tutta la giornata di sabato 7 ottobre nei punti vendita Tigros di Arcisate, Besano, Gaggiolo, Saltrio e nei Carrefour di Bisuschio e Gaggiolo, viene organizzata dai volontari CRI di Valceresio, la raccolta alimentare.

I generi alimentari richiesti sono quelli di prima necessità, prodotti non deperibili: pasta, biscotti, riso, tonno, carne in scatola, latte a lunga conservazione, etc.).

“Con le giornate di raccolte alimentari nei supermercati del nostro territorio che aderiscono all’iniziativa – spiega Sandra Giannone, delegato area 2 Sociale Croce Rossa Italiana Comitato di Valceresio – nell’arco di un paio d’anni il nostro comitato è riuscito ad aiutare circa 30 famiglie della Valceresio, che ad oggi non necessitano più del ‘nostro pacco’. Un buon risultato da parte della CRI Valceresio che attualmente aiuta 67 famiglie per un totale di 209 persone, consegnando loro mensilmente un pacco con vari alimenti raccolti durante le due giornate organizzate annualmente”.