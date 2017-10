Tornano i corsi Tigros, e pensano al benessere

Tornano i corsi di cucina gratuiti organizzati da Tigros, e quest’anno puntano al benessere.

Le “lezioni” che si terranno ai ristoranti Buongusto Tigros di Busto Arsizio, Solbiate Arno e Buguggiate vedranno protagonisti infatti non solo chef rinomati, ma anche dietologi e medici che si occupano di patologie dove la prevenzione, e una particolare cura dell’alimentazione, è importante: dalla pressione alta alla celiachia, dalle cistiti alla salute denti. In tutto, sono previsti 12 incontri suddivisi in 4 appuntamenti per ogni sede, dalle 17 alle 19, dal 23 ottobre al 31 gennaio prossimi.

La nuova stagione si annuncia, così, ricca di sapori ma soprattutto di contenuti attuali e socialmente rilevanti, come il tema delle relazioni tra abitudini alimentari e salute. Gli appuntamenti saranno dei veri e propri momenti di divulgazione di cultura alimentare, per valorizzare il cibo di qualità, applicare regole dietetiche virtuose e sperimentare modalità di preparazione che favoriscono il benessere e la salute.

COME FUNZIONERANNO I NUOVI CORSI

La struttura dei corsi – che partiranno lunedì 23 ottobre a Buguggiate – vedrà gli chef (alcuni dei quali già noti e apprezzati da chi ha conosciuto le edizioni precedenti, come Davide Brovelli, Eva Golia, Fabio Sauli, Luca Zanzottera, ma anche interessanti novità come il maestro di cucina Damiano Simbula) affrontare dal punto di vista della scelta delle materie prime, delle ricette e delle tecniche di preparazione tematiche come alimentazione e celiachia, ipertensione, disturbi cardiovascolari o alle vie urinarie eccetera in lezioni teorico-pratiche svolte in collaborazione con l’ATS Insubria – Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria, l’AIC Associazione Celiachia, la Fondazione Iseni y Nervi e qualificati medici e nutrizionisti, cui spetterà il compito di rendere accessibili le informazioni medico-scientifiche di base.

Tra i medici coinvolti, ce ne sono di già noti: come la vulcanica Carla Lertola, dietista e scrittrice di articoli e libri sull’argomento, o Sergio Salvatore e Sabina Pelizzari, rispettivamente direttore dell’istituto europeo di Uroginecologia e fisioterapista specializzata nella rieducazione del perineo, che tennero l’anno scorso un seguitissimo corso sulla menopausa.

Il programma, come già si è potuto “assaggiare” nell’edizione precedente, toccherà in maniera semplice argomenti riguardanti i cibi e le loro proprietà benefiche per l’organismo poco noti al grande pubblico o non sempre trattati in modo oggettivo e comprensibile nelle pubblicazioni disponibili su carta o sul web.

COME FARE PER ISCRIVERSI

L’iscrizione ad ogni singolo appuntamento, come già negli anni passati, è gratis, e richiede solo il possesso di Tigros Card (anch’essa gratuita): ci si può iscrivere online al sito www.tigros.it, oppure telefonicamente al numero verde 800 905033.

IL PROGRAMMA

Lunedì 23 ottobre: Nutriamo il cuore – Tigros Buguggiate

Dottoressa Maria Antonietta Bianchi – medico specialista in scienza dell’alimentazione e responsabile qualità della nutrizione e stili alimentari ATS Insubria

Dottoressa Valentina Romano – dietista con specializzazione in nutrizione e alimentazione umana affiliata ATS Insubria

Chef Damiano Simbula (2Lanterne, Induno Olona)

Lunedì 30 ottobre: Spezie ed erbe aromatiche sulla salute – Tigros Busto Arsizio

Dottoressa Maria Antonietta Bianchi – medico specialista in scienza dell’alimentazione e responsabile qualità della nutrizione e stili alimentari ATS Insubria

dottoressa Antonella Capurso – Infermiera con master in scienza dell’alimentazione, affiliata a Ats insubria

Chef Alberto Broggini (Il Borgo degli Artisti, Varese)

Mercoledì 8 novembre: Il piatto del mangiar sano – Tigros Solbiate Arno

Dottoressa Carla Lertola – medico chirurgo specialista in scienza dell’alimentazione

Chef Eva Golia (Insegnante, scuola di cucina Sale e Pepe)

Mercoledì 15 novembre: alimentazione e bellezza – Tigros Buguggiate

Dottoressa Valentina Lazzati – specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva

Chef Davide Brovelli (Il Sole di Ranco e Solo 33 di Dormelletto Ticino)

Mercoledì 22 novembre: alimentazione e celiachia – Tigros Busto

Dottoressa Lavinia Cappella, dietista nutrizionista dell’associazione Italiana Celiachia Lombardia Onlus

chef Andrea Fabbretti (Il cantuccio di Felipe, Sesto Calende)

Lunedì 27 novembre – alimentazione e ipertensione – Tigros Busto

Dottor Andrea Macchi – specialista in cardiologia e nefrologia

Chef Riccardo de Simone e Luca Zanzottera (Ristorante Buongusto Tigros Busto Arsizio)

Lunedì 4 dicembre; i piatti salutari della tradizione – Tigros Solbiate Arno

Dottoressa Maria Antonietta Bianchi – medico specialista in scienza dell’alimentazione e responsabile qualità della nutrizione e stili alimentari ATS Insubria

Dottoressa Antonella Capurso – Infermiera con master in scienza dell’alimentazione, affiliata a Ats insubria

Chef Damiano Simbula (Due Lanterne, Induno Olona)

Lunedì 11 dicembre: Che il cibo sia la tua medicina: i principi nutritivi – Tigros Solbiate Arno

Dottoressa Maria Antonietta Bianchi – medico specialista in scienza dell’alimentazione e responsabile qualità della nutrizione e stili alimentari ATS Insubria

Dottoressa Antonella Capurso – Infermiera con master in scienza dell’alimentazione, affiliata a Ats insubria

Chef Alberto Broggini (ristorante il Borgo degli Artisti, Varese)

Giovedì 11 gennaio: Alimentazione: un alleato per le cistiti e i disturbi urinari – Tigros Busto

Prof. Stefano Salvatore, ginecologo e responsabile dell’unità di uroginecologia dell’Irccs Ospedale san Raffaele e presidente della società europea di Uroginecologia

Dottoressa Sabina Pellizzari – specialista in scienze delle professioni sanitarie e della riabilitazione

Chef Davide Brovelli (Il Sole di Ranco e Solo 33 di Dormelletto Ticino)

Lunedì 15 gennaio: alimentazione e lavoro – Tigros Solbiate Arno

Dottor Daniele Calandrino – medico chirurgo specializzato in medicina del lavoro

Chef Alessandro Columella (Ristorante Buongusto Tigros, Solbiate Arno)

Lunedì 22 gennaio: alimentazione e salute orale – Tigros Buguggiate

dottor Cesare Rossi, dottore in odontoiatria e protesi dentaria

Chef Fabio Sauli (Locanda del Chierichetto, Malnate)

Mercoledì 31 gennaio: perineo, un alleato sconosciuto – Tigros Buguggiate

Dottoressa Sabina Pellizzari – specialista in scienze delle professioni sanitarie e della riabilitazione

Chef Davide Brovelli (Il Sole di Ranco e Solo 33 di Dormelletto Ticino)