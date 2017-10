Tra parola e immagine. Ruggero Maggi inaugura Officina Open

Lo spazio espositivo del Melo diventerà punto di riferimento e luogo di sperimentazione per gli artisti. Ad aprire il progetto una importante mostra personale dell'artista

Un laboratorio di idee, uno spazio di sperimentazione e una risorsa per la città di Gallarate. Sono questi gli obbiettivi di Officina Open, il progetto che vedrà la Galleria di Arti Visive del Melo collaborare in modo più strutturato con il Comune di Gallarate Assessorato alla Cultura e il museo Ma*GA. A proseguimento del felice triennio di Officina Contemporanea lo spazio espositivo sarà una nuova occasione per gli artisti. Il progetto inaugura con una importante mostra personale di Ruggero Maggi dal titolo “Non solo libri” all’interno del ricco programma di Duemilalibri.

Artista, curatore, sperimentatore Maggi si muove con la sua personale ricerca artistica nell’ambito della progettazione e realizzazione del libro come pratica artistica innovativa, capace di creare un cortocircuito tra parola, immagine, formato e interazione con lo spettatore.

Il libro viene pensato e realizzato come oggetto artistico autonomo, creato per esplorare inediti territori dove lo sconfinamento tra le arti e e le contaminazioni tra le tecniche espressive trasformano un oggetto di uso comune in un’opera unica.

La mostra si apre con “Je suis Tibet” una dichiarazione di intenti incisa al laser, che conferma l’impegno culturale e politico di Maggi in difesa della cultura tibetana e del Dalai Lama, realizzata per l’occasione ma che prosegue il lavoro presentato alle ultime edizioni della Biennale di Venezia. Il percorso espositivo si sviluppa all’interno della sua lunga carriera artistica in un dialogo tra passato e presente, tra oggetti e pagine stampate, tra leggerezza e casualità.

RUGGERO MAGGI Non solo libri

Università del Melo – Galleria di Arti Visive

Via Magenta, 3 Gallarate VA

19 ottobre – 17 novembre 2017

Inaugurazione: giovedì 19 ottobre, ore 17.00

Orari: da lunedì a domenica 16.00|19.00

Ingresso libero