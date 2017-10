Trasformare la passione in lavoro: un corso per diventare operatore cinofilo

Dal 25 Novembre riparte il corso che potrebbe trasformare l’amore per i cani in un lavoro, organizzato da UISP – attività cinofile – Varese in collaborazione con il CIAC – Centro di istruzione amici del cane di Varese, per diventare operatore ed educatore cinofilo.

L’intenso programma formativo prevede dodici week-end più due week-end d’esame, per un totale di duecento ore di formazione teorico-pratica, e cento ore totali di tirocinio al campo e in canile.

Al termine del percorso i frequentanti saranno abilitati alla professione di operatore cinofilo (adatto a chi mette al servizio dei cani il proprio tempo libero e la propria passione) e di educatore cinofilo (figura autonoma, in grado di realizzare e impostare percorsi educativi e cinosportivi di base, individuali o di gruppo, con competenze anche in materia di pre e post affido).

Per chiunque fosse interessato: attivitacinofile@uisp.it. Le iscrizioni sono aperte presso: info@ciac-varese.it.