Travolta dalla sua auto, muore donna di 70 anni

pompieri lugano

Uccisa dalla sua automobile.

Il dramma è avvenuto la notte scorsa a Origlio nel Luganese. Vittima una donna di 70 anni che era appena rientrata nella propria abitazione.

Dopo aver posteggiato la vettura in garage, l’anziana, stando prima ricostruzione, è scesa ed è andata ad aprire il baule. A questo punto, per cause che l’inchiesta dovrà appurare, l’auto si è mossa schiacciandola.

Sul posto sono intervenuti agenti di polizia, i pompieri di Lugano e i soccorritori della Croce Verde di Lugano che non hanno potuto far altro che constatare la morte della donna a causa delle gravi ferite riportate.