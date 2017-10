Tre enti insieme per il rilancio turistico di Milano

Duomo di Milano

Regione Lombardia, Comune di Milano e Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza Brianza-Lodi per la prima volta formalmente insieme per mantenere la posizione del capoluogo lombardo nei ranking turistici nazionali e internazionali e per aumentare la sua attrattività.

Con la firma di un apposito protocollo, i tre Enti hanno formalizzato un’alleanza di fatto che già in passato aveva interessato il territorio, permettendo a Milano di registrare un trend di crescita costante dei flussi in arrivo negli ultimi tre anni. L’obiettivo dell’intesa – siglata oggi dai titolari degli assessorati al Turismo di Regione e Comune, e dal segretario generale della Camera di Commercio – è quello di definire e attuare un programma di sviluppo dell’attrattività turistica di Milano, da un lato valorizzando, in una logica di sistema, le iniziative che i tre soggetti già hanno intrapreso singolarmente, dall’altro promuovendo e realizzando nuove azioni congiunte.

Per migliorare ulteriormente l’immagine della città, incrementare i flussi turistici sul territorio, migliorare i servizi legati all’accoglienza per favorire la fruizione dei luoghi di interesse – anche in sinergia con le associazioni di categoria -, formare operatori turistici e ottimizzare l’utilizzo degli strumenti digitali, Regione, Comune e Camera di Commercio hanno individuato un piano di azione in sette punti: si parte da un’attività di monitoraggio dei flussi turistici, con condivisione delle informazioni raccolte, al fine di individuarne i punti di forza e di debolezza del sistema turistico milanese. L’analisi consentirà l’impostazione della programmazione che prevederà alcune attività di promozione – attraverso, per esempio, la partecipazione a fiere di settore, la realizzazione di eventi e di progetti specifici relativi a un turismo esperienziale particolarmente rilevante per il territorio -; lo sfruttamento dei sistemi digitali, anche attraverso, eventualmente, l’integrazione e la condivisione dei diversi portali dedicati ai sistemi turistici; la condivisione di campagne informative, anche digitali, web e social; l’ampliamento e il miglioramento qualitativo del sistema dell’accoglienza turistica, con particolare attenzione alle porte di accesso alla città; il potenziamento delle infrastrutture di orientamento per facilitare la fruizione del territorio e della sua offerta, come segnaletica e strumenti informativi.

Il piano di lavoro sarà redatto ogni anno, aggiornato in base alle esigenze che emergeranno, e per la sua attuazione è prevista la costituzione di una cabina di regia; la quantificazione delle eventuali risorse necessarie per la realizzazione di quanto verrà stabilito attraverso la programmazione saranno messe a disposizione dai tre soggetti, con provvedimenti specifici che ciascuno adotterà compatibilmente con i propri stanziamenti di bilancio.

Contemporaneamente alla firma del protocollo, verrà lanciata la prima iniziativa riconducibile all’intesa, nata in senso ai Tavoli Turismo ai quali partecipano i tre soggetti. Si tratta di un video contest, indirizzato a videomaker nazionali e internazionali, per la realizzazione di video da veicolare sui canali istituzionali, via social e attraverso piattaforme qualificate