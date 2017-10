Tre giorni a 25 gradi, poi neve sopra i duemila

Foto varie

Il cambio d’armadi incombe, sebbene a guardare fuori non ci si accorga dell’autunno se non per qualche foglia caduta e i primi alberi con problemi di calvizie.

SITUAZIONE – Colpa dell’anticiclone esteso sul Mediterraneo e sull’Europa centrale – spiegano dal Centro Geofisico Prealpino – “che prolunga ancora per qualche giorno il periodo di stabilità ma va indebolendosi progressivamente e giovedì lascerà spazio a una saccatura accompagnata da moderate precipitazioni, assenti ormai da circa un mese”.

PREVISIONI – Quindi, lasciata alla spalle la giornata di oggi, lunedì 16, domani dovremo affrontare una giornata fotocopia, con qualche grado in meno – si passerà da 26 a 24 gradi di massima – “Sempre perlopiù soleggiato, con qualche passaggio di nubi alte soprattutto nel pomeriggio ma ovunque asciutto. Foschia e nebbie nelle ore più fredde sulla pianura”; le temperature saranno sì calde, ma di notte la minima arriverà a 7 gradi.

Mercoledì 18 ottobre: “Bel tempo prevalente, solo qualche velatura di nubi alte in particolare verso sera. Lieve calo delle temperature. Durante la notte formazione di foschia e banchi di nebbia sulla pianura in dissolvimento al mattino”.

LA TENDENZA – Giovedì 19 ottobre mattinata asciutta con ancora un po’ di sole, poi via via più nuvole che porteranno piogge sparse e neve oltre circa 2300m.

Venerdì 20 ottobre: cieli generalmente nuvolosi e possibilità di qualche pioggia.

Una sacrosanta e sperata perturbazione che abbasserà – si spera – il livello degli inquinanti che hanno alzato le soglie del Pm10 oltre i 50 microgrammi per metro cubo in ben sette provincie lombarde.