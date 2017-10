Tre giorni di festa e sapori autunnali con Vin e Castegn

Finalmente...le castagne!!!

Vergiate ancora al centro dell’offerta autunnale di sagre grazie all’associazione Gent da Curgen pronta ad inaugurare un nuovo appuntamento.

Giunto alla quarta edizione sta per tornare “Vin e Castegn”, una tre giorni all’insegna dei sapori e dei profumi autunnali al CAG in via Leopardi 28.

Venerdì 6 ottobre ore 21 è prevista la degustazione di vini locali con lo spettacolo di musiche e brani letterari “Confesso che ho bevuto” patrocinato dall’assessorato alla cultura e della biblioteca del Comune di Vergiate.

Sabato 7 ottobre alle ore 20 cena autunnale dello chef Maurizio Gnocchi (su prenotazione, si veda volantino).

Domenica 8 ottobre: inaugurazione sede dell’associazione (ore 11.30) stand gastronomico, castagnata, intrattenimenti per bambini.